Seconda partita della fase a gironi, Gruppo C Champions. Insigne affonda il Liverpool proprio al 90', Napoli fa festa con l'1-0 Netto dominio partenopeo sui Reds, apparsi sbiaditi. Poco prima del gol, traversa di Mertens. Ancelotti vola in testa al girone

Zielinski per la corsa di Mertens, il belga affonda sulla destra e calibra il rasoterra alle spalle della difesa, Insigne in scivolata tocca in porta. E' il 90' di Napoli-Liverpool, è il gol che decide l'1-0 e il successo sui vicecampioni d'Europa. Che escono dal San Paolo a mani vuote e dominati in lungo e in largo dai partenopei. Grazie al successo del Paris St.Germain sulla Stella Rossa (6-1 con tripletta di Neymar), il Napoli è in testa al gruppo C con 4 punti; Reds e parigini a 3, Stella Rossa 1.Sorpresa di Ancelotti nell'undici iniziale: Hysaj in panchina, c'è Maksimovic. Difesa a tre, Mario Rui avanza a sinistra nel centrocampo a 5 (a destra c'è Callejon). Davanti Insigne e Milik. Klopp, invece, come atteso: 4-3-3 con Salah, Firmino e Mané nel tridente. 'Reds' in proiezione offensiva, il Napoli non si fa intimorire e chiude bene gli spazi pressando i portatori. Su un recupero a centrocampo, Insigne può arrivare alla conclusione incrociata, a lato di poco. Insigne ci prova pure dalla distanza, alto. I tre centrali del Napoli disinnescano il tridente di Klopp e la squadra può sfruttare ripartenze veloci. Milik riceve nel cuore dell'area, si gira fulmineo e Alisson risponde in due tempi. Lo stesso Milik, nel recupero, non arriva alla deviazione di testa sottomisura sul cross invitante di Fabian Ruiz.Napoli arrembante al rientro in campo, il Liverpool sparisce. Milik ha spazio dai 20 metri, Alisson respinge corto, la difesa sbroglia. Ci prova da fuori anche Fabian Ruiz, Alisson stavolta blocca. Lo spagnolo ha una grande occasione qualche minuto dopo su assist di Milik, ma temporeggia e Alexander-Arnold lo chiude. Il polacco è sempre vivace, la sua girata sfila a lato. Liverpool sbiadito, raramente nella metacampo avversaria. Il tiro (a lato) di Salah su azione d'angolo è un raro break dalla pressione partenopea. A metà frazione Ancelotti mischia le carte: dentro Verdi e Mertens per Fabian Ruiz e Milik, l'attacco diventa agile e senza punti di riferimento. Il belga subito attivo, intelligente apertura per Callejon fermato da un fuorigioco dubbio (alisson, comunque, aveva chiuso). Poi Koulibaly si trasforma in assistman e crossa per l'accorrente Callejon che prova il diagonale al volo, Gomez allontana. Ultimi 10' per Zielinski, gli fa posto Hamsik. Il San Paolo spinge. Dalla sinistra ennesimo cross di Mario Rui, Mertens ci arriva con lo stinco, traversa piena (82'). Il Liverpool si accende raramente, ma quando lo fa sono brividi per il San Paolo: Salah lanciato in corsa, Ospina lo anticipa millimetricamente in uscita bassa. Al 90' l'apoteosi meritata.