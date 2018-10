Terza giornata della fase a gironi Champions. Dybala espugna l'Old Trafford. Manchester Utd ko 1-0, la Juve vola a punteggio pieno Al 17' il gol partita dell'argentino (su cross di Ronaldo). I bianconeri sciupano alcune occasioni e rischiano di rovinare nel finale (palo dell'ex Pogba) un'ottima partita. Qualificazione a un passo

Qualificazione a un passo, primato nel girone H qualche millimetro oltre. La Juventus espugna Old Trafford con una prestazione solida e convincente e con Dybala autore del gol partita (quarto gol di fila in Champions dopo i tre allo Young Boys). Il Manchester United subisce per tre quarti di gara e si rende pericoloso solo nel finale. Il possibile pari si ferma sul palo (Pogba) e lascia ai bianconeri qualche doverosa riflessione sui cali di tensione sciorinati in questo periodo.Allegri 'finta' il 4-3-3, ma Cuadrado si piazza come esterno di un centrocampo a quattro più che come terzo del tridente. A sinistra Matuidi (che fa salire Alex Sandro), centrali Bentancur e Pjanic. Davanti Dybala e Cristiano Ronaldo, col portoghese che parte preferibilmente da sinistra. Mourinho con Lukaku punta centrale e Martial e Rashford larghi. Dietro c'è Mata, schermi davanti alla difesa Pogba e Matic. Juve subito intraprendente, Dybala non arriva bene di testa sul cross di Cuadrado. Risponde Pogba, ma la girata di testa su punizione è comoda preda di Szczesny. Al 17' bianconeri avanti: ronaldo scappa sulla destra e crossa, Cuadrado e Smalling si disturbano facendo carambolare il pallone verso Dybala, che sbuca solo soletto a centroarea e insacca. La Juve insiste. Duetto Ronaldo-Cancelo, De Gea arriva sulla sassata del terzino. Gli uomini di Allegri gestiscono il ritmo. Punizione di Ronaldo, De Gea è impreciso e Matuidi si avventa sulla ribattuta, il portiere smanaccia lontano. Dal limite Dybala arma il sinistro, di poco a lato.La ripresa si apre col lampo di Ronaldo che calcia dal limite e impegna severamente De Gea. Poi la Juve decide di calare il rtimo e controllare la gara. Per larghi tratti lo United non riesce a costruire (e i bianconeri propongono interessanti ripartenze), ma col passare dei minuti prende campo. Su un errore di Pjanic in disimpegno, Pogba (75') si aggiusta il pallone ai venti metri e lo stampa sul palo alla destra di Szczesny (che rischia l'autogol di... testa). Allegri corre ai ripari con forze fresche: in rapida successione dentro Bernardeschi (per Dybala), Barzagli (per Cuadrado) e Douglas Costa (per Cancelo). Mourinho resta con gli undici di partenza, ma lo United si vede solo con un tiro da fuori di Martial senza pretese.Il girone Ha, in virtù del pari 1-1 fra Young Boys e Valencia, si disegna così al giro di boa: Juventus saldamente in testa a 9 punti, Manchester United 4, Valencia 2 e Young Boys 1. Fra due settimane saranno i 'Red Devils' a rendere visita ai bianconeri.