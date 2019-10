La terza giornata della fase a gironi Champions. L'Inter si rilancia, 2-0 al Borussia Dortmund. Napoli corsaro a Salisburgo, 2-3 A San Siro un gol per tempo: Lautaro (che sbaglia un rigore nel finale) al 22' e Candreva all'89'. I partenopei si fanno raggiungere due volte in Austria (doppiette di Mertens e Haaland), poi Insigne trova il gol partita

Condividi

L'Inter si tira fuori dalle secche, il Napoli ribadisce il primato nel suo girone. Mercoledì positivo per le italiane impegnate nella terza giornata della fase a gironi di Champions. I nerazzurri colgono l'importante (e di fatto 'obbligatorio') successo contro il Borussia Dortmund e lo agganciano a 4 punti nel Gruppo F. Il Barcellona vola in testa da solo (7 punti) superando in Repubblica Ceca 2-1 lo Slavia Praga (1 punto). Nel Gruppo E, Napoli capolista a 7 punti, seguito dal Liverpool a 6 (sonoro 4-1 in casa del Genk); Salisburgo fermo a 3, belgi inchiodati a 1.L'Inter rilancia, come abbiamo visto, le sue ambizioni di qualificazione battendo 2-0 il Borussia Dortmund a San Siro. Il primo gol arriva al 22', con Lautaro che 'evita' il fuorigioco sul bel lancio di De Vrij e insacca in solitudine. Il Borussia si vede solo al tramonto del primo tempo, con Handanovic che disinnesca il diagonale di Sancho. Inter di rimessa nella ripresa. Handanovic reattivo su Brandt, Brozovic salva sulla linea una situazione pericolosa conclusa da Sancho. Finale in contropiede. All'82' fugge Esposito, steso da Hummels: Lautaro si fa respingere il rigore. All'89' Candreva scappa sulla destra sul lancio di Brozovic e raddoppia mettendo il punto esclamativo alla partita.Il Napoli passa 3-2 in Austria a Salisburgo e resta in testa al girone E. Partenopei avanti al 17': da Malcuit a Callejon che di testa serve Mertens, il belga trafigge il portiere con una botta ravvicinata. Reazione degli austriaci con Haaland pericoloso due volte, ma prima para Meret (24'), poi salva Di Lorenzo (25'). Al 35' miracolo di Meret su Daka. Il Salisburgo al 40' pareggiacon Haaland su rigore (Malcuit atterra Hwang). Nella ripresa Malcuit si riscatta fornendo a Mertens l'assist per la doppietta (64'). Bissa, però, anche Haaland di testa (72'). Ma immediato ecco il definitivo 2-3 di Insigne, appena entrato.