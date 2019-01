Quarti di finale in gara, il Milan vince 2-0 Coppa Italia. L'esordio di Piatek incanta San Siro. Con una doppietta manda a casa il Napoli Il polacco colpisce all'11' e al 27'. Partenopei raramente pericolosi, Ancelotti chiude con cinque punte. Per i rossoneri ora semifinale con Inter o Lazio

Piatek si presenta a San Siro con una doppietta e fa volare il Milan in semifinale di Coppa Italia. Napoli battuto 2-0 nel quarto di finale in gara unica, un obiettivo stagionale viene lasciato per strada. Per i rossoneri, che si godono l'iniezione di fiducia dopo un periodo a dir poco difficile, l'incrocio è con la vincente di Inter-Lazio.Esordio dal primo minuto per Piatek, come annunciato, ai suoi lati ci sono Castillejo e Borini. Laxalt terzino sinistro, Abate destro. Ancelotti ripropone Allan, dopo i 'malanni' di mercato, nel centrocampo con Fabian Ruiz, Diawara e Zielinski, Davanti confermati Insigne e Milik. La fase di studio dura poco. All'11' lancio di Laxalt, errore di valutazione di Maksimovic, Piatek scatta e trafigge Meret di piatto destro. Il nuovo arrivato si presenta come meglio non potrebbe (e non è finita...). Subito la risposta partenopea, palla sporca che Insigne indirizza centralmente favorendo Donnarumma. Ancora Insigne, bravo a liberarsi in area non altrettanto nel tiro pochi minuti dopo. La pressione del Napoli non ha sbocchi, al Milan bastano i lampi polacchi. Al 27' pallone dalle retrovie che Piatek accompagna sul lato sinistro dell'area, Koulilbaly è tenero nella marcatura, il n.19 rientra sul destro e trafigge Meret con un bolide. San Siro in delirio, Napoli sotto shock.A inizio ripresa Ancelotti manda subito in campo Ounas per Allan. Su azione d'angolo subito un brivido per Donnarumma, con la palla che danza nei pressi dello specchio fino a che Romagnoli non spazza. Sempre su angolo di Ghoulam, Donnarumma deve respingere il cross tagliato recuperando la posizione. L'ingresso di Mertens (per Diawara) disegna un Napoli a trazione fortemente anteriore. Ounas prova con un sinistro carico d'effetto, Donnaru,,a risponde presente. In campo Calhanoglu per l'acciaccato Borini, il Milan comincia ad abbassarsi ma resta ordinato. Milik non trova la deviazione su un buon assist da calcio piazzato di Insigne. Ultimi undici minuti per Cutrone, ovazione dagli spalti per Piatek. Poi dentro Rodriguez (per Paqueta), ma soprattutto Callejon per Malcuit: Napoli a cinque punte. Un colpo di testa di Mertens non spaventa Donnarumma, la fucilata di Zielinski proprio all'ultimo secondo di recupero sfila a lato di pochissimo. Il Napoli abbandona la Coppa Italia.