Il ritorno delle semifinali Coppa Italia. La Roma vince il derby 3-2 in rimonta. La Lazio si prende la finale Il successo giallorosso non ribalta il 2-0 dell'andata. Biancocelesti due volte avanti con Milinkovic-Savic e Immobile (gli stessi marcatori dell'andata) e due volte ripresi da El Shaarawy e Salah. Proprio al 90' il sorpasso firmato dalla doppietta dell'egiziano. Ma la festa è tutta per la squadra di Pioli

Derby alla Roma, finale alla Lazio. Il 3-2 dei giallorossi non capovolge il 2-0 ottenuto in 'casa' dai biancocelesti un mese fa. Pioli festeggia così l'accesso in finale proprio con gli stessi marcatori, Milinkovic-Savic e Immobile, del derby d'andata. E ora si siede sul divano ad aspettare la vincente fra Napoli e Juventus.Nell'Olimpico senza più barriere nelle curve (ottimo il comportamento delle tifoserie, esame superato), difesa a quattro per Spalletti: Nainggolan a centrocampo con Strootman e Paredes (De Rossi non ce la fa), tridente Salah-Dzeko-El Shaarawy. Prudente 3-5-2 di Inzaghi, con Basta e Lukaku sulle corsie in costante aiuto dei tre centrali; punte Immobile e Felipe Anderson. La Roma parte forte e al 3' c'è già l'occasione di Dzeko servito da un bel lancio di Emerson, il piatto va di poco a lato. Un giro di lancetta e c'è la risposta di Immobile, innescato da un rimpallo su cross di Lulic, la palla anche qui scivola larga. Evidente il tema della gara: giallorossi all'attacco, biancocelesti a contenere. Diagonale di El Shaarawy, Strakosha si allunga, Salah non arriva al tap-in. Gran salvataggio di De Vrij sull'affondo di Salah e, qualche minuto dopo, di Biglia in anticipo su Dzeko. La Lazio esce con poca continuità. Ma riesce a sfruttare le poche occasioni. Al 37' pallone a centroarea per Immobile che vince un rimpallo e scarica verso la porta, Alisson respinge proprio sull'accorrente Milinkovic-Savic, che bissa il gol dell'andata. La qualificazione per la Roma diventa ora una scalata molto ripida. Il gol di El Shaarawy al 43' riaccende la speranza: azione insistita con Rudiger che mette al centro, liscio di De Vrij e stoccata del 'faraone'.Mosse dei tecnici nell'intervallo. Hoedt per De Vrij, non in perfette condizioni. Bruno Peres per Juan Jesus, Rudiger va al centro col brasiliano terzino destro. La Roma, però, si disunisce e si allunga. Il tiro al volo di Milinkovic, ben servito da Lulic, è un campanello d'allarme. Il filtrante di Anderson per lo scatto di Immobile che, faccia a faccia con Alisson, calcia a lato, è una sirena. Il lancio a centrocampo di Milinkovic per il liberissimo Immobile (clamoroso errore della linea sul fuorigioco) al 56' è la sentenza: il centravanti biancoceleste s'invola e batte l'incolpevole Alisson. Entra Keita per Felipe Anderson e il senegalese si mette in mostra con una serpentina conclusa, egoisticamente, con un tiro alto. La Roma ha il merito di non arrendersi. Al 66' grande giocata di El Shaarawy che salta l'uomo e spara un diagonale che prende il palo, Salah è pronto al tap-in e fa 2-2. Spalletti avvicenda El Shaarawy con Perotti, l'ultima mossa di Inzaghi è Murgia per Biglia. Strootman dal limite impegna Strakosha. Ultimi dieci minuti per l'ennesimo derby di Totti (gli cede il posto Paredes). Strakosha assoluto protagonista sulla sventola di Salah da pochi metri, il pallone era filtrato da un cross di Strootman per Dzeko. Clamoroso, invece, l'errore del portiere biancoceleste poco dopo: esce di pugno su un cross semplice e recapita il pallone sul piede di Strootman, il cui tiro viene deviato in corner. Il sorpasso della Roma arriva proprio al 90': gran botta di Nainggolan dal limite, respinta di Strakosha a centroarea, Salah si avventa sul pallone e sigla la sua doppietta. Quattro di recupero. Dzeko e Nainggolan regalano un paio di brividi, nulla che possa guastare la festa alla Lazio.