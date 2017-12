Scattati i quarti di finale Coppa Italia. Alla Lazio basta un gol di Lulic, Fiorentina battuta 1-0 all'Olimpico I biancocelesti in semifinale troveranno la vincente del derby di Milano

La Lazio va in semifinale di Coppa Italia grazie all'1-0 sulla Fiorentina all'Olimpico. A decidere è il gol di Lulic in apertura di match. La vincitrice del primo dei quarti (in gara unica) incrocerà la vincente del derby di Milano.Poche variazioni nell'undici-tipo di Inzaghi, di più in quello di Pioli. Basta e Lulic sulle corsie biancocelesti, con Felipe Anderson e Caicedo davanti; per i viola Saponara alle spalle di Babacar, Chiesa sull'intera corsia sinistra, Veretout, Sanchez e Benassi centrali. Pochi minuti e la Lazio la sblocca: palla recuperata a centrocampo, Milinkovic-Savic premia l'inserimento di Lulic che sterza sul destro e batte Dragowski (6'). Fiorentina pasticciona e inoffensiva, spesso in difficoltà. Gaspar salva sulla linea il diagonale di Caicedo che aveva superato Dragowski. Poi il portiere respinge la botta di Milinkovic-Savic. L'infortunio di Caicedo 'costringe' Inzaghi a impiegare Immobile dal 26'. Non cambia, ovviamente, l'inerzia della gara. Il neoentrato riceve da Felipe Anderson e alza di poco la mira. Bravo Dragowski a opporsi a Lulic, al termine della combinazione con Anderson e Immobile. La frazione si chiude col tentativo di Anderson di piazzarla nell'angolino, tiro fuori di poco.A inizio ripresa Pioli inserisce subito Eysseric e Simeone al posto degli impalpabili Benassi e Saponara. La Fiorentina ne trae giovamento, ora non ci sono più gli errori nella circolazione di palla. Nonostante qualche incertezza del centrocampo biancoceleste, tuttavia Strakosha non corre rischi. All'ora di gioco Inzaghi avvicenda Felipe Anderson (altra importante tappa nel recupero della forma) con Lukaku. La Fiorentina cresce ancora e arriva il primo grande intervento di Strakosha, bravissimo a pizzicare in corner il destro radente a giro di Chiesa. La Fiorentina preme, la Lazio non sempre riparte. Ma quando lo fa è pericolosissima col contropiede di Immobile fermato al momento del tiro dalla scivolata di Vitor Hugo. La punta della Nazionale ha un'altra chance su una grave disattenzione della difesa viola, ma il suo diagonale strozzato da posizione non facile rimbalza tra le braccia di Dragowski. Nel frattempo è entrato Gil Dias (per Gaspar), ultima scossa di Pioli alla squadra. Nel finale iniziativa di Lulic, che si accentra e prova dai pressi del limite, blocca a terra Dragowski. Poi Vitor Hugo arriva male di testa sul non facile spiovente di Eysseric. Ultimi assalti viola troppo confusi, fa festa la Lazio.