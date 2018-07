Prima giornata nel weekend 18-19 agosto È nata la serie A 2018-2019. Subito Lazio-Napoli. Col Chievo la prima sfida di Ronaldo Roma a Torino con i granata, Inter in casa Sassuolo





Condividi

La serie A 2018-19 comincia con il big match Lazio-Napoli subito alla prima giornata. Per la Juve campione e per Cristiano Ronaldo il debutto sarà allo stadio Bentegodi con il Chievo. Per la Roma esordio in casa del Torino, Inter a Reggio Emilia con il Sassuolo, Milan al Meazza con il Genoa.Così i big match, partendo dai derby: la prima stracittadina è Roma-Lazio alla settima (30 settembre), poi Inter-Milan alla nona (21 ottobre), Genoa-Sampdoria alla tredicesima (25 novembre) e infine derby della Mole Toro-Juve alla sedicesima (16 dicembre). Derby... in famiglia per Pippo e Simone Inzaghi alla diciottesima.Seconda giornata da brividi con Juventus-Lazio e Napoli-Milan, alla terza rossoneri al Meazza con la Roma. Emozioni alla settima: oltre al derby di Roma, c'è Juventus-Napoli; alla decima Inter all'Olimpico con la Lazio. La dodicesima giornata propone la sfida Milan-Juventus, alla tredicesima rossoneri in casa della Lazio, mentre alla quattordicesima a Roma arriva l'Inter per i giallorossi. Grandi emozioni alla quindicesima (9 dicembre) con il derby d'Italia Juve-Inter, sabato 22 dicembre diciassettesima prenatalizia con Juve-Roma. Alla diciottesima (mercoledì 26 dicembre, il 'boxing day') Inter-Napoli.Ecco le partite della prima giornata (18-19 agosto) con anticipi ancora da stabilire:ATALANTA-FROSINONEBOLOGNA-SPALCHIEVO-JUVENTUSEMPOLI-CAGLIARILAZIO-NAPOLIMILAN-GENOAPARMA-UDINESESAMPDORIA-FIORENTINASASSUOLO-INTERTORINO-ROMA