Andata dei sedicesimi Europa League. Brutto Napoli, il Lipsia passa 3-1 al San Paolo. Lazio ko 1-0 in casa Steaua Partenopei avanti con Ounas, impietosa rimonta dei tedeschi con doppietta di Werner inframezzata dal gol di Bruma. A Bucarest decide Gnoheré in contropiede. Traversa di Milinkovic-Savic. Fra sette giorni le gare di ritorno

Condividi

Eurofiguraccia del Napoli che perde in rimonta al San Paolo 3-1 contro il Lipsia, secondo in Bundesliga a 18 punti dal Bayern. Andata dei sedicesimi negativa anche per la Lazio, sconfitta 1-0 in Romania dalla Steaua. Un risultato non irrimediabile per i biancocelesti nella sfida dell'Olimpico la prossima settimana. Ben più complicato il compito dei partenopei, che dovranno rendere visita in Sassonia.Ampio turnover annunciato per Sarri. Mertens squalificato, Insigne, Allan, Jorginho, Mario Rui e Albiol in panchina. Callejon agisce da 'falso nueve' con Ounas e Zielinski ai lati. Non fluido il gioco dei partenopei, i tedeschi dettano i tempi rivelandosi ben poca cosa in fase di finalizzazione. La differenza possono farla le giocate dei singoli e lì viene fuori la superiorità dei padroni di casa. Al 52' Rog serve la traccia di Ounas sulla destra e l'algerino mette il punto esclamativo all'azione con un eccellente diagonale rasoterra. Col vantaggio acquisito, Sarri ruota le forze: dentro Insigne, Mario Rui e Allan per Ounas, Hysaj e Hamsik. Il Lipsia, però, rovina il copione al 61' con la zampata di Werner su assist di Kampl. Il Red Bull prende campo, il Napoli ha l'occasione d'oro: Callejon per Insigne che vince un rimpallo, Gulacsi però non si fa superare. Il varco giusto lo trova invece il Lipsia al 74': Poulsen scatta sul filo del fuorigioco, si presenta davanti a Reina e offre a Bruma il facile tocco in rete. Finale disastroso, davanti ai tedeschi si aprono autostrade. E al 93' Forsberg può involarsi senza contrasto e servire Werner tutto solo per la doppietta personale che chiude il match. E compromette la qualificazione del Napoli.Ampio turnover di Inzagni, in campo con Nani e Caicedo davanti, Murgia a centrocampo, Basta e Lukaku sugli esterni. Molta confusione da parte dei biancocelesti, Steaua in controllo della partita. Il gol rumeno arriva al 29' e fa particolarmente male perché è un contropiede che parte da un corner della Lazio: Badescu azzecca il filtrante per Gnoheré che fa metà campo in solitario e batte Strakosha. Subito un'occasione per Nani (Vlad bravo a chiudere, ma il portoghese poteva fare di meglio), e al 45' la traversa colta di testa da Milinkovic-Savic su corner. Ma sono fiammate, manca la coralità nell'azione. Dopo 10' della ripresa, spazio a Immobile e Felipe Anderson per Nani e Caicedo. Splendida percussione del brasiliano, che conclude di poco a lato, ma è sempre un episodio. Dall'altra parte Budescu entra centralmente in area, poi si allarga e prova un colpo di tacco grottesco che Strakosha controlla. Lulic per l'assalto finale. Lazio ora continua. Felipe Anderson semina il panico a sinistra e piazza un radente sottoporta che Caceres e Basta non riescono a spingere in rete.