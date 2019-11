Quinta giornata della fase a gironi Europa League. Correa tiene vive le speranze della Lazio, Cluj superato 1-0 L'argentino decide il match al 24'. Poco dopo c'è il palo di Djokovic. Biancocelesti in affanno nella ripresa. Per i sedicesimi serve un successo a Rennes e la contemporanea sconfitta interna dei romeni col Celtic

Tanta sofferenza (nel secondo tempo), ma il successo arriva e tiene viva la speranza. La Lazio supera 1-0 il Cluj all'Olimpico e può ancora ambire al pass per i sedicesimi. Nell'ultima giornata del Girone E di Europa League serve una vittoria a Rennes (impresa non proibitiva, dato il cammino deficitario dei francesi fermi a un punto in cinque partite) e che il Celtic (già qualificato e ora anche matematicamente primo) faccia bottino pieno in Romania. Solo in questo caso i biancocelesti arriverebbero a pari punti (9) col Cluj e potrebbero far valere la classifica avulsa favorevole (all'andata finì 2-1 per i romeni, l'1-0 di Roma premierebbe la Lazio).Proto fra i pali ed esordio assoluto fra i professionisti del ventenne Adekanye, in attacco accanto a Correa. Sono le scelte principali di Inzaghi che spinge i suoi a fare la partita. Romeni remissivi, il gioco scorre stabilmente nella trequarti offensiva dei biancocelesti. Qualche tentativo di affondo non convincente, poi (24') rompe il ghiaccio Correa che si fionda in area sulla combinazione Cataldi-Adekaye e fulmina Arlauskis. La Lazio non arretra il baricentro, il Cluj prova a spingere. Djokovic va via centralmente e calcia da oltre 25 metri, il palo salva Proto. Risponde Correa, lanciato in campo aperto, giunto a tu per tu col portiere apre troppo il piatto sciupando un gol fatto.Avvio di ripresa intenso. Jony, su punizione, non trova la porte. Acerbi, in anticipo su Omrani, dà lavoro a Proto che evita l'autogol. Lazio in grave difficoltà poco dopo: Proto incerto sul diagonale di Pauan, Bastos mura Omrani a botta sicura. I padroni di casa subiscono più rispetto al primo tempo, ma restano pericolosi. Gran lavoro di Correa che offre a Luis Alberto, lo spagnolo è anticipato mentre aggiusta il tiro. Caicedo dà il cambio ad Adekanye, mette mano alla panchina anche il Cluj. Il nuovo entrato Traore va in rete tutto solo su azione d'angolo, per fortuna dei biancocelesti è in fuorigioco. Ma la Lazio soffre, e tanto. Il solito Omrani si fa spazio e non trova di pochissimo il bersaglio col destro a giro. Camora entra in area da sinistro e scarica il diagonale che Proto manda in corner. Inzaghi prova a riaccendere la luce con l'inserimento di Lulic. Buona iniziativa di Lazzari che libera al tiro Luis Alberto, a lato di un soffio. Nel recupero, il colpo di testa di Cestor a fil di palo è l'ultimo brivido per una Lazio calata troppo alla distanza.