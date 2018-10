Terza giornata della fase a gironi, gruppo H Europa League. Grande Lazio a Marsiglia, 3-1 firmato Wallace, Caicedo e Marusic Il successo al Velodrome lancia i biancocelesti verso i sedicesimi. Di Payet il gol della squadra di Garcia

Condividi

Partita autorevole della Lazio a Marsiglia. I biancocelesti vincono 3-1 meritatamente e si mettono in una posizione tranquilla per accedere ai sedicesimi. Questo anche grazie all'atteso successo (2-0) dell'Eintracht sull'Apollon Limassol. Nel gruppo H i tedeschi sono in fuga con 9 punti, la Lazio insegue a 6, un solo punto per ciprioti e Marsiglia.Nel 3-5-2 Inzaghi sceglie Caceres per la corsia destra (a sinistra Lulic), mentre punte sono Immobile e Caicedo. Dall'altra parte due ex romanisti, il tecnico Garcia e Strootman. E l'atmosfera da derby carica la Lazio, tonica e propostitiva. Score sbloccato già al 10' con la zuccata di Wallace su corner. E' il preludio a un monologo assoluto nel primo tempo. caceres in spaccata non corregge a dovere un cross di Immobile. Poi la punta ci prova due volte: prima scheggia il palo, poi chiama Mandanda alla prodezza.A inizio ripresa Leiva accusa un problema fisico e viene sostituito da Marusic (che va esterno a destra, Caceres a sinistra, Lulic interno). Proprio Lulic si divora (con la 'complicità' di Mandanda in uscita bassa) il raddoppio su imbucata di un generoso Caicedo. Poi una gravissima incomprensione fra Radu e Parolo regala a Sanson un rigore in movimento che il francese spreca. E' un segnale che sveglia il Marsiglia. Luiz Gustavo scende sulla sinistra e allarga di poco il diagonale. Inzaghi scuote i suoi, che rispondono subito: progressione di Immobile e imbucata per la traccia di Caicedo che fa 2-0 (59'). Fuori Lulic, dentro Berisha, Inzaghi vuole bloccare la gara. Strakosha si fa quasi sorprendere da un tiro centrale dalla distanza di Luiz Gustavo, il Marsiglia comunque non riesce ad avvicinarsi. Inzaghi, per prudenza, infittisce il centrocampo con Cataldi per Caicedo (che chiede il cambio per un fastidio muscolare). Partita che sembra in ghiaccio, ma all'86' la riapre Payet con una splendida punizione oltre il vertice sinistro dell'area biancoceleste. Ma non è serata da beffa (che sarebbe assurda per quanto visto). Al 90' Immobile serve la corsa di Marusic che entra in area e spara il diagonale proprio sotto l'incrocio. Game over al Velodrome.