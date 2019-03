Partita di andata degli ottavi di finale Europa League. Il Napoli ipoteca i quarti, Salisburgo battuto 3-0 Milik e Fabian Ruiz mettono in discesa gara e qualificazione già nei primi 20'. Nella ripresa autogol di Onguené. Fra sette giorni il ritorno in Austria, con Ancelotti che dovrà inventarsi la difesa (saranno squalificati Koulibaly e Maksimovic, Albiol è infortunato)

Il Napoli ipoteca i quarti di Europa League superando 3-0 il Salisburgo al San Paolo. Milik trova il suo primo eurogol stagionale, come pure Fabian Ruiz. Ottime notizie in vista del traguardo ambizioso di portare a casa il trofeo. Fra sette giorni il ritorno in Austria.Nel 4-4-2 di Ancelotti Hysaj e Mario Rui i terzini, centrocampo 'titolare', Mertens preferito a Insigne per affiancare Milik. Per i partenopei la partenza è perfetta. Mertens vede Milik dimenticato dalla difesa, il polacco riceve e fredda Walke. Al 10' equilibrio spezzato. Non passa molto (18') che Fabian Ruiz inventa un sinistro al volo in torsione dal limite su cui Walke non arriva. Doppio vantaggio e Napoli in pieno controllo, se si eccettua la sbavatura di Maksimovic che perde palla sul pressing di Wolf e viene salvato dalla posizione di fuorigioco di Daka. Il giallo a Koulibaly (in diffida) è la vera brutta notizia per Ancelotti (Albiol è infortunato, al ritorno non ci saranno i centrali titolari). Napoli sempre aggressivo, un rasoterra di Junuzovic dalla distanza, di poco a lato, è l'unica nota di cronaca del Salisburgo nel primo tempo.Decisamente più pericolosi gli austriaci nei primi secondi della ripresa, quando Dabbur si ritrova un ottimo pallone al termine di un'azione arrembante, Meret respinge di piede. Risponde il Napoli con un'azione in velocità, infelice la conclusione di Mertens. Partita più vivace che nel primo tempo. I padroni di casa hanno qualcosa in più e passano ancora al 58': cross di Mario Rui che intendeva attivare Mertens, Onguené (decisamente un pesce fuor d'acqua nella partita) in tuffo di testa fa autogol. Una decina di minuti dopo, sontuosa azione del Napoli con Mertens che calibra per Callejon e Ramalho che salva sulla linea la conclusione al volo a botta sicura. Si vedono anche gli ospiti con Gulbrandsen (neoentrato) che si gira fulmineo e manda sull'esterno della rete. Ancora occasione per il poker, con Milik che si ritrova il pallone dopo un 'buco' incredibile di Ramalho, il polacco calcia a lato. Il Salisburgo non si arrende e l'imbucata di Schlager per Gulbrandsen costringe Meret alla parata salvarisultato. Inoltre, il giallo a Maksimovic (anche lui diffidato) costringerà Ancelotti a inventarsi una difesa centrale da schierare fra sette giorni. Il Napoli va in confusione negli ultimi minuti e tocca ancora a Meret tenere inviolata la porta sul diagonale di Gulbrandsen.