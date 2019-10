La terza giornata della fase a gironi Europa League. Lazio ribaltata dal Celtic. Segna Lazzari, ma Christie e Jullien firmano il 2-1 Biancocelesti rimontati proprio come nella gara col Cluj. Situazione difficile nel Girone E, ma non compromessa

Lazio rimontata e superata a Glasgow, proprio come in casa del Cluj. Il Celtic si impone 2-1 e complica di parecchio la corsa dei biancocelesti verso i sedicesimi. Nella classifica del Girone E, infatti, ora comandano gli scozzesi con 7 punti, seguiti dal Cluj (corsaro a Rennes, 0-1) a 6. Per i capitolini 3 punti, francesi a 1. Situazione non compromessa, ma nelle tre gare di ritorno non si può sbagliare.Luis Alberto nemmeno convocato, Immobile in panchina, c'è un moderato turnover di Inzaghi che schiera davanti Correa e Caicedo. Come da copione, gli scozzesi partono all'arrembaggio e tolgono il respiro nei primi minuti. Bastos si caccia nei guai qualche volta di troppo, Christie scheggia il palo con una botta da fuori (18'). I biancocelesti accettano lo scontro fisico e annullano la spinta dei biancoverdi. La partita scorre via più equilibrata fino al 40', quando Caicedo difende palla a centrocampo e attiva Correa, pronto a far scorrere sulla destra dove si inserisce come un treno Lazzari che arriva in area e fulmina Forster con un gran destro. Per l'esterno ex Spal è il primo gol in assoluto con la maglia della Lazio.Nella ripresa il Celtic non mette la stessa spinta d'inizio gara. Inzaghi predica di tenere il ritmo alto per non calare l'attenzione proprio mentre Bastos e Leiva quasi confezionano il pasticcio: Edouard s'inserisce sul retropassaggio approssimativo e serve Christie che batte di prima intenzione, Vavro respinge e Strakosha raccoglie la sfera. Risposta con Milinkovi-Savic che la gioca sulla corsa di Correa il quale entra in area contrastato e colpisce il palo (65'). Controreplica del Celtic che vale il pari: al 67' Edouard entra in area e serve Christie che ha spazio e brucia Strakosha. Subito dentro Lulic (per Jony), la partita cresce d'intensità. Dentro allora anche Immobile (per Correa). Milinkovic-Savic non è efficace sul servizio di Lazzari. Poi il capocannoniere del campionato ispira l'azione che porta Lazzari a servire una rasoiata sottoporta sulla quale si avventa Parolo, Forster respinge d'istinto. La Lazio continua a crescere: triangolo Immobile-Caicedo-Immobile, largo il tiro del neoentrato. Errori che alla fine si pagano. Minuto 89: corner di Christie per lo smarcamento di Jullien, perfetto colpo di testa e sorpasso. E' la beffa che diventa ancora più amara quando, in coda al recupero, Forster toglie dal 'sette' la sventola di Cataldi che sarebbe valsa il pari.