Europa League, sedicesimi di finale Il Milan vince 3-0 in Bulgaria Atalanta, beffa 3-2 a Dortmund Cutrone, Rodriguez su rigore e Borini firmano il successo rossonero in casa del Ludogorets. Prima in svantaggio, poi avanti 2-1, gli orobici si fanno rimontare e poi superare dal Borussia proprio nel recupero. Decisivo il ritorno giovedì prossimo

di Nicola Iannello Milan con un piede e mezzo negli ottavi, Atalanta che peccato. I rossoneri (in tenuta bianca da trasferta) sbancano 3-0 la Ludogorets Arena di Razgrad in Bulgaria e chiudono con 90’ di anticipo il discorso qualificazione. Sfortunati i nerazzurri bergamaschi (in bianco pure loro) che in casa del Borussia Dortmund, terza forza della Bundesliga, giocano una partita di grande personalità, andando avanti 2-1 dopo aver subito un gol, ma si fanno rimontare e addirittura superare nel recupero per un 3-2 a vantaggio dei tedeschi che sa tanto di beffa. Tutto rimandato al ritorno di Reggio Emilia giovedì prossimo.Partita sul velluto per i rossoneri contro i verdi che guidano il campionato bulgaro. Dimitrov in attacco schiera il neoacquisto Swierczok con Misidjan, Marcelinho e Lukoki a sostegno nel 4-2-3-1. Gattuso oppone l’undici migliore: difesa a quattro con Abate a destra, Calabria a sinistra, Bonucci e Romagnoli centrali, a centrocampo Kessié, Biglia e Bonaventura, Suso, Cutrone e Çalhanoğlu nel tridente.Apre le ostilità Kessié, ma la mira è sbagliata. È poi la volta di Cutrone contenuto in angolo da Plastun. Ci prova Suso direttamente su punizione decentrata a destra, palla appena sopra la traversa. Bonaventura tutto a sinistra si libera al tiro sfiorando il bersaglio. Prima del riposo, gol di Cutrone sugli sviluppi di un corner: Çalhanoğlu centra dalla sinistra, il giovane attaccante in tuffo la tocca di testa quanto basta per ingannare Renan (45’). Nella ripresa, reazione dei bulgari, culminata nella traversa colpita da Dyakov con un tiro violento. Ma arriva il gol sicurezza del Milan: fallo di Moţi su Cutrone, dal dischetto l’appena entrato Ricardo Rodriguez (per Abate al 60’) spiazza il portiere con un sinistro angolato (63’). La squadra di Gattuso non soffre più e mette in banca la qualificazione. Addirittura cala il tris nel recupero: Kessié centra dalla destra, André Silva (dal 65’ per Cutrone) la liscia ma Borini (dal 75’ per Çalhanoğlu) la impatta bene per il successo personale (92’).Risultato in altalena al Signal Iduna Park, dove gli orobici mostrano di aver ormai acquisito una mentalità europea. Stoger fa giocare l’ex Milan Papastathopoulos al centro della difesa nel suo 4-2-3-1, dove Pulisic, Reus e Schürrle giostrano alle spalle dell'unica punta Batshuayi. Gasperini con il consueto 3-5-2: Toloi, Caldara e Masiello linea difensiva, centrocampo con Cristante, De Roon e Freuler in mezzo e Hateboer e Spinazzola sugli esterni; in attacco recupera Gomez dopo l'infortunio: il Papu gioca con Iličić (Cornelius e Petagna in panchina).Fittissime le note di cronaca. Gialloneri subito pericolosi con un diagonale di Reus a lato da buona posizione. Replica atalantina con Cristante contrastato da Sokratis in corner. Sull’angolo, Caldara in tuffo di testa manda fuori da distanza ravvicinata. Padroni di casa pericolosi: palo esterno di Schürrle su deviazione di De Roon. Poi Pulisic non trova il pallone a un metro dalla linea di porta su imbeccata di Reus. L’Atalanta soffre. Berisha para in due tempi su Schürrle. Ma il portiere albanese degli orobici capitola su penetrazione centrale dello stesso attaccante, pescato alla grande da Piszczek (30’).In avvio di ripresa il sorpasso atalantino a opera di uno scatenato Iličić. Il pareggio: Spinazzola dalla sinistra pesca oltre il secondo palo lo sloveno, che finge il tiro di destro, si “beve” il difensore e poi di sinistro fulmina Burki (51’). Il sorpasso: Cristante arriva al tiro sulla fascia sinistra, Burki respinge ma proprio sull’accorrente Iličić che insacca a porta vuota (56’). Il vantaggio dura poco. L’Atalanta perde malamente palla in uscita, Goetze (subentrato al 62’ a Reus) serve Batshuayi che con un destro dal limite non dà scampo a Berisha (65’). Immediata occasione di controsorpasso per i gialloneri, ma il portiere albanese chiude lo specchio della porta a Pulisic. La beffa arriva nei minuti di recupero: Goetze, ancora lui, serve il solito Batshuayi che in area si coordina per la girata che vale il 3-2 per il Borussia. Grande delusione tra i giocatori e la panchina dell’Atalanta, ma tra una settimana il risultato può essere ribaltato: due gol fuori casa sono un buon bottino.