Milan battuto 2-1 in casa dal Real Betis

di Nicola Iannello Il Milan frena la corsa in Europa League, dopo il brusco stop nel derby. Nella terza giornata della fase a gironi i rossoneri perdono 2-1 in casa a opera del Real Betis, che così va in testa. In virtù della vittoria dell’Olympiacos per 2-0 in casa del Dudelange (reti dell’ex romanista Torosidis e di Fortounis) nell’altra partita del girone F, i biancoverdi di Siviglia salgono a 7 punti in testa al girone, Milan fermo a 6, greci a 4, lussemburghesi a quota 0. In precedenza il Milan aveva battuto il Dudelange in trasferta e l’Olympiacos al ‘Meazza’.Gattuso fa un certo turn over, con Reina in porta, Zapata centrale di difesa e Laxalt terzino sinistro, ma a destra gioca Calabria e in mezzo Romagnoli; a centrocampo Biglia è il perno centrale con Bonaventura e Bakayoko ai lati; tridente offensivo composto da Castillejo, Higuain e Borini. La formazione allenata da Quique Setién si schiera con il 3-5-2, dove i punti di forza sono l’argentino ex Paris Saint Germain Lo Celso e il paraguaiano con due presenze nel Sassuolo e altrettante nella Roma Sanabria.Andalusi pericolosi in avvio grazie a un pallone mal giocato da Reina che Lo Celso serve a Sanabria, il cui tiro termina alto. È poi Barragán a fallire una chance di testa su invito di Junior. La prima occasione milanista è un colpo di testa largo di Higuain imbeccato da Castillejo. Alla mezz’ora passa il Betis: Lo Celso sfonda a sinistra, Sanabria da due passi anticipa Romagnoli e insacca. Al 33’, gol di Sanabria annullato ai biancoverdi per un fuorigioco dubbio di Leon sul primo tiro respinto da Reina. Il Milan vacilla e per poco un altro cross di Lo Celso per Sanabria non viene trasformato in gol. Al 43’ Reina deve uscire fuori area per respingere col petto un tentativo di pallonetto di Lo Celso. Nel recupero della prima frazione, Higuain si fa “murare” da Mandi dopo aver scartato il portiere Lopez e poi trova il modo di farsi ammonire per una zuffa.Il Milan torna dagli spogliatoi con Cutrone per Bakayoko e Suso per Borini, ma la squadra di Gattuso continua a soffrire l’iniziativa degli andalusi. Al 55’ arriva il raddoppio biancoverde di Lo Celso che lascia partire un sinistro chirurgico dai venti metri che non dà scampo a Reina. Lampo rossonero con una grande conclusione mancina di Castillejo che si infrange sul palo alla sinistra di Lopez. Il Milan si sveglia: Suso manda Castillejo sulla sinistra, sul cross Cutrone si fa trovare pronto e riapre la partita (83’). I rossoneri reclamano un rigore per un’entrata di Bartra su Castillejo, ma l’arbitro olandese Nijhuis fa giocare. Al 94’ lo spagnolo entra duramente su Lo Celso e si becca il cartellino rosso diretto.