Europa League, seconda giornata fase a gironi Il Milan batte 3-1 in rimonta l'Olympiacos a San Siro Sotto per un gol di Guerrero, i rossoneri si scuotono nella ripresa e battono i greci con doppietta di Cutrone e rete di Higuain, schierato a sorpresa da Gattuso. Il 'Diavolo' guida a punteggio pieno il girone F

di Nicola Iannello Primo tempo da dimenticare, secondo da incorniciare. Il Milan batte in rimonta l’Olympiacos nella seconda giornata della fase a gironi di Europa League: a San Siro finisce 3-1 una partita che ha fatto soffrire i rossoneri più di quanto non dica il punteggio. Grazie alla vittoria del ‘Meazza’ (dopo quella all’esordio in Lussemburgo contro il Dudelange) la squadra di Gattuso comanda a punteggio pieno il girone F. Nell’altra partita del girone, a Siviglia il Real Betis regola il Dudelange 3-0, salendo a quota 4 punti. I greci restano a un punto, dopo il pareggio casalingo con gli spagnoli: lussemburghese fanalino di coda a 0 punti.Gattuso schiera a sorpresa Higuain titolare, nel tridente con Suso e Castillejo. Parte bene il Milan, a cui all’8 viene annullato un gol di Castillejo per fuorigioco. Al 14’ la beffa: i greci passano al primo affondo con un colpo di testa di Guerrero che anticipa Zapata su cross da sinistra di Koutris. La reazione rossonera è confusa e affidata a conclusioni da lontano che non trovano lo specchio della porta. Su invito di Rodriguez, Higuain si trova a tu per tu con il portiere avversario José Sa che respinge la conclusione con le gambe, poi il Pipita arriva con poca convinzione su un traversone di Castillejo. L’attaccante spagnolo manca poi l’impatto di testa su cross tagliato di Suso.Nella ripresa, il Milan prova a rientrare in partita. Un tentativo di Suso smorzato da un difensore viene bloccato da José Sa. Al 54’ Gattuso dà una scossa inserendo Cutrone per Castillejo e Çalhanoğlu per Bonaventura. E Cutrone manca di poco la stoccata su traversone tagliato di Suso. Il gol è solo rimandato: al 70’ Rodriguez pennella dalla trequarti e il giovane attaccante rossonero trova il tempo per battere il portiere dell’Olympiacos. Al 76’ è il momento del sorpasso, con Higuain che difende bene un pallone servitogli da Çalhanoğlu e con un sinistro angolato batte José Sa. Il tris arriva al 79’ ancora con Cutrone che segna da due passi su pallone dalla destra di Çalhanoğlu. Il turco, a tempo scaduto, colpisce il palo.