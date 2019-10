Seconda giornata della fase a gironi Europa League. Rimonta vincente della Lazio, Rennes piegato 2-1 all'Olimpico Pessimo primo tempo. L'ingresso di Luis Alberto e Milinkovic-Savic cambia i biancocelesti che subiscono il gol di Morel ma reagiscono prontamente: pari del serbo che poi confeziona l'assist per il sorpasso di Immobile

La Lazio ha bisogno di uno schiaffone (e dell'innesto dei titolari) per avere ragione del Rennes. All'Olimpico i biancocelesti vincono 2-1 in rimonta e riprendono fiato nel Girone E dopo la sconfitta in Romania. La squadra di Inzaghi è a 3 punti dopo due partite, insieme al Cluj (sconfitto dal Celtic 2-0 a Glasgow). Scozzesi in testa con 4, in coda ci sono i francesi a 1.Squadre speculari col 3-5-2, Inzaghi parte senza Milinkovic-Savic e Luis Alberto, c'è Lulic a sinistra con Immobile e Caicedo (fresco di rinnovo) punte. La partita nasce con ritmi soporiferi e sono i francesi a regalare le uniche accelerazioni degne di nota. I biancocelesti rischiano il rigore con Vavro e ne subirebbero uno per il braccio largo di Acerbi se nella competizione ci fosse il Var.Nella ripresa Inzaghi prova a movimentare il match inserendo dopo pochi minuti Milinkovic-Savic e Luis Alberto (per Cataldi e Berisha, inefficaci). Pochi minuti dopo, però, a passare sono i francesi con Morel che incorna di potenza la punizione di Grenier (55'). La Lazio sbanda per qualche minuto, poi si riprende e raggiunge il pari proprio con i neoentrati: Luis alberto vede e serve Milinkovic-Savic in area, sinistro di prima intenzione nel serbo e palla nell'angolino basso (63'). Si vede finalmente una partita con buoni ritmi e la Lazio cresce. Al 75' Milinkovic-Savic si trasforma in uomo assist e scodella il cross che la girata di testa di Immobile trasforma in oro. Sorpasso. Il rennes prova a rispondere con la punizione del neoentrato Borigeaud, Strakosha non si fa sorprendere. Poi il destro da fuori di Grenier non inquadra lo specchio. Dall'altra parte, Mendy evita l'autogol di Da Silva su azione d'angolo. Finale col brivido per una punizione di Grenier che allunga il recupero a 6 minuti, la deviazione della barriera spazza la paura.