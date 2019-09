Ciro Immobile torna al gol dopo due anni Calcio, Euro 2020: 2-1 alla Finlandia per l'Italia sesta vittoria su sei partite L'Italia batte 2-1 la Finlandia e ottiene la sesta vittoria su sei partite, rimanendo a punteggio pieno in testa al suo girone di qualificazione a Euro 2020, con 18 punti, +6 su Finlandia e +9 sull'Armenia. I gol nel secondo tempo al 14' di Immobile, al 27' di Pukki su rigore, al 34' di Jorginho ancora su rigore.

di Marco Rossi A Tampere l’Italia batte 2-1 la Finlandia e ottiene tre punti fondamentali per la corsa agli Europei, con un successo che non qualifica ma avvicina tantissimo la squadra di Mancini alla meta.Gli azzurri collezionano sette vittorie di fila per la prima volta dal settembre 2003 in tutte le competizioni, quando il ct era Giovanni Trapattoni. Se vinceranno la prossima partita con la Grecia potrebbe arrivare l'aritmetica qualificazione.Dopo cinque vittorie nel girone, arriva la rivale più pericolosa sulla strada verso Euro 2020, la Finlandia, che si presenta con 3 punti in meno degli azzurri in classifica e seconda nel gruppo. Mancini inserisce Izzo e Acerbi in difesa. Davanti Immobile rileva Belotti, mentre Bernardeschi lascia spazio a Lorenzo Pellegrini. Padroni di casa subito arrembanti: al 4’ su azione di angolo Vaisanen tocca per Toivio che, da posizione defilata, spara alto. Dopo 3’ Pukki scatta in contropiede, Emerson Palmieri lo insegue ma si infortuna. All’8’ per l’italo brasiliano entra Florenzi. L’Italia tenta il pressing alto ma i finlandesi sono veloci e mettono in difficoltà la retroguardia azzurra. Dopo l'infortunio di Emerson, Florenzi viene schierato a sinistra e molto alto sulla fascia. L’Italia prova ad alzare i ritmi la Finlandia, però, è rocciosa nel pressing e riparte bene. Al 21’ contropiede di Lod e ottima chiusura di Bonucci. Jorginho, abbastanza in confusione, lascia spazio a Kamara. Ci mette una pezza Acerbi che smorza il tiro del centrocampista. Al 27’ finalmente si vede una buona azione azzurra: grandissima girata al volo dal limite dell'area di Sensi, Hrádecky con un colpo di reni magistrale mette in angolo. L’inerzia della gara cambia e conclude anche Barella, Hrádecky blocca a terra. Poi ci prova Immobile che, servito da Chiesa di testa, mette al lato di pochissimo. Al 37’ Hrádecky blocca su un tentativo di Florenzi. L’Italia chiude la prima frazione di gioco in crescendo. Molto positiva la prova di Sensi e l’Italia continua a crescere: al 37' conclusione potente di Florenzi, Hrádecky blocca a terra. Al 41' destro di Immobile, Hrádecky non trattiene ma si salva. Al 41’ il portiere finnico si salva ancora su un calcio d’angolo azzurro. Ci provano ancora Sensi e Chiesa che impegna seriamente Hrádecky. Si va al riposo a reti bianche, ma la gara è vivace.A inizio ripersa si rivede Pukki che però spara potente ma sul fondo. Al 59’ la partita si sblocca: cross di Chiesa dalla destra, una deviazione di Arajuuri permette a Immobile di colpire di testa e di infilarla sotto l’incrocio. L’attaccante della Lazio ha trovato la sua prima rete durante la gestione Mancini. Non andava a segno con la Nazionale dal settembre 2018, contro l'Israele. Al 70’ Sensi fa la frittata: perde palla, cerca di recuperare ma entra in ritardo su Pukki in area. L’arbitro Madden non ha dubbi e indica gli undici metri. Realizza lo stesso Pukki ed è parità. Mancini inserisce Bernardeschi per Chiesa e Belotti per Immobile. Al 79’ l’Italia torna in vantaggio: l’arbitro scozzese concede un rigore forse generoso per un fallo di mano di Vaisanen e Jorginho realizza il 2-1. Gli azzurri continuano ad attaccare. Ci prova due volte Belotti imitato da Pellegrini, ma Hrádecky è attento. Nel recupero la Finlandia tenta il serrate finale, ma gli azzurri escono con ordine dalla morsa e finiscono con una vittoria che li avvicina in maniera decisiva all’Europeo.