2019/06/24 22:39

Azzurrini fuori dal torneo disputato in casa Europeo Under 21. Arriva il temuto pareggio in Francia-Romania, Italia eliminata Lo 0-0 manda in semifinale i romeni (primo posto, affronteranno la Germania) e i transalpini (miglior seconda fra i tre gironi, se la vedranno con la Spagna). La squadra di Di Biagio paga a carissimo prezzo la sconfitta con la Polonia: mancata anche la qualificazione olimpica

Il pareggio temuto è arrivato. Francia e Romania concludono il Girone C con uno 0-0 che le manda entrambe a 7 punti. Primo posto ai romeni (che affronteranno giovedì la Germania), i transalpini (contro la Spagna) sono migliori secondi fra i tre gruppi. L'Italia si è fermata a 6 punti e non stacca il biglietto per la semifinale dell'Europeo casalingo. Un flop che, oltretutto, si ripercuote anche sui Giochi di Tokyo 2020: fuori dalle prime quattro, gli azzurrini non andranno in Giappone l'anno prossimo a disputare il torneo olimpico di calcio.



A Cesena la Romania ci prova anche: un paio di occasioni per Puskas (che gioca in Italia dal 2015), un colpo di testa di Rus respinto incidentalmente. La Francia si accontenta e passa. L'Italia, invece, fa i conti coi rimpianti. Quella sconfitta, inopinata, contro la Polonia è costata davvero troppo.

