Playoff di serie B Il Verona torna in serie A, Cittadella ribaltato 3-0 nella finale di ritorno al 'Bentegodi' In gol Zaccagni, Di Carmine e Laribi. Spezzato il sogno dei granata (2-0 all'andata) che chiudono in nove

Condividi

La notte del 'Bentegodi' pone fine alla favola del Cittadella e rimanda in serie A il Verona dopo un anno di purgatorio. L'Hellas vince 3-0 la gara di ritorno della finale playoff e capovolge lo 0-2 del 'Tombolato' e ora giocherà per la ventinovesima volta in massima divisione (da quando esiste il girone unico, 1929-30).Paleari protagonista in diverse occasioni, il portiere granata si arrende al 27' quando Faraoni pesca il movimento di Zaccagni, tutto solo. Ripresa equilibrata fino al 62', quando Parodi rimedia ingenuamente la seconda ammonizione. Al 69' fa centro Di Carmine con un preziosismo di tacco su cross sottoporta di Vitale. A parità di gol (fra andata e ritorno), il Verona ha il successo in tasca per il miglior piazzamento in campionato (quinto posto contro sesto). Ospiti addirittura in nove dal 78' (secondo giallo anche a Proia, entrato a partita in corso), Laribi fa tris all'83' in contropiede e anticipa la festa di Verona, che con l'Hellas conserva il posto in massima divisione dopo la retrocessione del Chievo.Alla luce del ritorno della finale play-off, questa la nuova serie A 2019-20:ATALANTABOLOGNABRESCIACAGLIARIFIORENTINAGENOAHELLAS VERONAINTERJUVENTUSLAZIOLECCEMILANNAPOLIPARMAROMASAMPDORIASASSUOLOSPALTORINOUDINESEAspettando l'esito dei play-out fra Venezia e Salernitana e le ultime due promosse dalla serie C, questa la nuova serie B 2019-20:ASCOLIBENEVENTOCHIEVOCITTADELLACOSENZACREMONESECROTONEEMPOLIENTELLAFROSINONEJUVE STABIALIVORNOPALERMOPERUGIAPESCARAPORDENONESALERNITANA o VENEZIASPEZIAPiacenza-Trapani e Pisa-Triestina le finali che designeranno le ultime due promosse dalla C.