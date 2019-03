Qualificazioni Euro2020 Quagliarella trascina l'Italia, Liechtenstein travolto 6-0 Con la sua doppietta su rigore, l'attaccante diventa il più anziano marcatore nella storia della Nazionale. A segno anche Sensi, Verratti, Kean e Pavoletti. Mancini lancia i giovani. Azzurri in testa al girone, in virtù del pareggio tra Grecia e Bosnia Erzegovina

Serviva la goleada e la goleada è servita. Nella seconda partita del girone di qualificazione ai Campionati Europei del 2020, l’Italia strapazza il Liechtenstein per 6-0. Allo Stadio ‘Tardini’ di Parma, gli azzurri di Roberto Mancini mettono subito la partita in discesa, incamerando gol importanti per la differenza reti. I giovani lanciati dal ct convincono ancora, dopo il 2-0 alla Finlandia nel debutto, anche se l’avversario di giornata era modesto: la nazionale alpina ha perso 2-0 in casa con la Grecia nella gara d’esordio. Grazie al pareggio 2-2 tra la nazionale ellenica e la Bosnia-Erzegovina (Pjanić segna al 15’ ma viene espulso al 65’), l’Italia è prima nel girone J con 6 punti. Nella terza partita del girone, successo 2-0 della Finlandia in Armenia.Prima del calcio d’inizio, i due coraggiosi ragazzini Ramy e Adam, invitati dalla Figc per premiarli per il coraggio avuto nell'avvertire le forze dell'ordine sventando il sequestro dello scuolabus di Crema, si sono fatti dei selfie con i giocatori, ricevendo delle magliette in regalo.Sette cambi rispetto alla partita di Udine contro la Finlandia. Mancini schiera ancora il 4-3-3: Sirigu in porto al posto di Donnarumma; Mancini (al debutto), Bonucci, Romagnoli e Spinazzola in difesa; Sensi, Jorginho e Verratti a centrocampo; Politano, Quagliarella (che torna in azzurro dopo nove anni) e il confermato Kean in attacco. Il ct islandese del Liechtenstein Kolvidsson risponde con il 4-1-4-1: B. Büchel; S. Wolfinger, Kaufmann, Hofer, Göppel; Sele, Polverino, Wieser, Kühne; Hasler, Salanovic. Arbitra il russo Levnikov.Al 4’ prima occasione azzurra: Quagliarella batte una punizione dal limite respinta dalla barriera, il secondo tentativo chiama il portiere Büchel alla deviazione in corner. Al 6’ ci prova Sensi col destro dal lato sinistro, diagonale fuori. Il risultato lo sblocca Sensi al 17’ con un colpo di testa su pennellata di Spinazzola dalla sinistra. Al 19’ azione tambureggiante degli azzurri, con gol di Quagliarella in evidente posizione di fuorigioco, che porta all’annullamento. Al 21’ attaccante della Sampdoria ancora in evidenza, ma Büchel gli chiude lo specchio della porta. Al 23’ Politano libera il sinistro dal limite, troppo centrale, facile la presa del portiere avversario. Al 25’ missile di Verratti dai 16 metri, pallone alto. Si gioca a una porta. Su azione d’angolo, Mancini da pochi metri fallisce il bersaglio. Il raddoppio lo firma Verratti al 32’ con un destro a girare dopo azione personale insistita sul versante sinistro del nostro attacco. Un tiro di Politano viene deviato da un difensore al 34’. Sul corner accade di tutto: Mancini la gira di testa, un difensore e il portiere respingono sulla linea, Verratti va al tiro e Hasler la tocca con un braccio: per Levnikov è rigore, Quagliarella dal dischetto non fallisce e a 36 anni e 54 giorni diventa il più antico marcatore della storia azzurra (35’). Al 42’, il primo intervento di Sirigu, che blocca a terra un tiro radente di Polverino. Prima del 45’ Kean colpisce l’incrocio dei pali con un destro potente. Nel recupero di frazione, Kaufmann con la mano nega il gol a Verratti: rigore ed espulsione. Quagliarella fa doppietta al 48’.Dopo 30” della ripresa, Kean va subito al tiro in diagonale, Büchel para. Tentativo di Spinazzola con un pallonetto, Goppel respinge sulla linea. Lo stesso esterno della Juventus ci riprova con un tiro violento, fuori di poco. Al 57’ Zaniolo rileva Jorginho: il centrocampista va subito al tiro, “murato” dalla difesa ospite. Al 66’ cerca gloria anche Romagnoli, che manca il tap in su iniziativa di Kean. Al 69’ è lo stesso millennial azzurro a finalizzare di testa un cross di Spinazzola corretto dalla torre di Quagliarella, per il pokerissimo azzurro. Al 72’ Mancini concede la standing ovation a Quagliarella, rilevato da Pavoletti. L’attaccante del Cagliari va subito in gol, ribadendo in rete la respinta del portiere di un suo precedente colpo di testa. Al 79’ Bonucci lascia il campo (capitano diventa Sirigu) al debuttante Izzo.