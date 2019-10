Euro2021 Under 21, terza giornata del girone di qualificazione L'Italia vince 1-0 in Armenia sprecando troppe occasioni Decide un colpo di testa di Scamacca al 20'. Gli azzurrini falliscono una serie incredibile di palle gol, rischiando nel recupero di essere acciuffati da una bomba di Bichakhchyan che si stampa sulla traversa. Scavalcata l'Islanda al secondo posto

L'allenatore Paolo Nicolato (Ansa)

Un’Italia sprecona vince di misura in casa dell’Armenia, rischiando nel finale un pareggio che avrebbe saputo di beffa. Con l’1-0 maturato a Yerevan, l’under 21 azzurra (in tenuta verde) scavalca l’Islanda al secondo posto, salendo a 7 punti (contro 6, a parità di partite giocate), frutto del 5-0 sul Lussemburgo e del sofferto 0-0 in Irlanda. Nel girone di qualificazione agli Europei di categoria del 2021, comandano gli irlandesi con 10 punti in quattro gare.Il ct dei rossi schiera il 4-2-3-1: Aslanyan; A.Mkrtchyan, Khachumyan, Daniielian, Grigoryan; R.Mkrtchyan, Harutyunyan; Melkonyan, Bichakhchyan, Nahapetyan; Hovhannisyan. Nicolato con il 4-3-3: Carnesecchi; Adjapong, Bastoni, Ranieri, Pellegrini; Frattesi, Locatelli, Zanellato; Sottil, Cutrone, Scamacca. Arbitra l’ungherese Farkas.Pronti via e Sottil va subito al tiro, colpendo l’esterno della rete da posizione decentrata. Buon avvio degli azzurrini che costringono gli avversari nella loro metà campo. Insiste l’Italia e su cross da destra di Locatelli, Aslanyan smanaccia sul piede di Zanellato che calcia di prima al volo, sulla linea di porta sventano Khachumyan e Daniielian a portiere battuto. Un tiro centrale di Cutrone mette in crisi il portiere avversario, che non blocca il tiro. Nahapetyan dalla distanza, mira da rivedere. Al 20’ passa l’Italia con una bella incornata ravvicinata di Scamacca su cross preciso di Sottil dalla destra. A ruota, due occasioni di Cutrone, neutralizza Aslanyan. Alla mezz’ora si vede l’Armenia con un tiro dalla lunghissima distanza di R.Mkrtchyan che chiama Carnesecchi alla deviazione sopra la traversa. L’Italia si divora il raddoppio con Cutrone che impatta malissimo da due passi su traversone da sinistra.In apertura di ripresa Cutrone cerca di farsi perdonare gli errori, ma il suo diagonale al 48’ viene messo in angolo da Aslanyan. Stesso copione 1’ dopo. Al 64’ il portiere armeno si oppone col piede all’attaccante ex Milan. Al 74’ Pellegrini mette alto da distanza ravvicinata. Girandola di cambi: Sala e Pinamonti per Pellegrini e Scamacca al 75’, Bettella e Carraro per Sottil e Zanellato all’86’. Brivido al 93’: Bichakhchyan libera il sinistro dal limite: traversa piena e palla che per fortuna rimbalza in campo. Sul ribaltamento di fronte, Cutrone egoista non serve Pinamonti e si fa togliere il pallone da Daniielian in scivolata, peraltro con un tocco di mano non rilevato dall’arbitro. Il fischio finale è una liberazione per la squadra di Nicolato.