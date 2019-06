SPORT

2019/06/28 22:56

A Parigi vanno fuori le padrone di casa Mondiale donne, quarti. Gli Stati Uniti eliminano la Francia, 2-1 con doppietta di Rapinoe L'attaccante a stelle e strisce colpisce al 5' e al 65'. Non basta il colpo di testa di Renard all'81' per riaprire la gara. In semifinale le americane incrociano l'Inghilterra

Mondiali donne, domani la sfida Italia-Olanda. Bertolini: "Servirà la partita perfetta"

Mondiali donne, domani la sfida Italia-Olanda. Bertolini: "Servirà la partita perfetta" Mondiali donne, domani la sfida nei quarti Italia-Olanda. Chi sono le nostre avversarie

Mondiali donne, domani la sfida nei quarti Italia-Olanda. Chi sono le nostre avversarie Mondiali donne. L'Inghilterra è la prima semifinalista, Norvegia stesa 3-0 Condividi Pronostico rispettato al 'Parco dei Principi' di Parigi, dove gli Usa superano 2-1 la Francia e accedono alla semifinale (incrociano l'Inghilterra). Per le statunitensi (campionesse del mondo in carica) sempre più in evidenza Megan Rapinoe, autrice di una doppietta che la porta a quota 5 gol nel Mondiale.



L'attaccante a stelle e strisce rompe il ghiaccio al 5', quando calcia da posizione defilata e buca Bouhaddi coperta da una selva di gambe. Raddoppio al 65' con un tocco solitario a pochi passi dalla porta, servita dal gran movimento della Heath. La Francia accorcia all'81' con la zuccata della centrale Renard, andata a saltare nell'area avversaria su una punizione. Il difensore chiude la manifestazione con quattro gol, top scorer della sua squadra padrona di casa che ha mostrato problemi a mandare in rete le punte.



Ora tocca all'Italia, impegnata contro l'Olanda a Valenciennes. Il quarto di finale delle azzurre va a incrociare Germania-Svezia, anche loro impegnate al sabato. Pronostico rispettato al 'Parco dei Principi' di Parigi, dove gli Usa superano 2-1 la Francia e accedono alla semifinale (incrociano l'Inghilterra). Per le statunitensi (campionesse del mondo in carica) sempre più in evidenza Megan Rapinoe, autrice di una doppietta che la porta a quota 5 gol nel Mondiale.L'attaccante a stelle e strisce rompe il ghiaccio al 5', quando calcia da posizione defilata e buca Bouhaddi coperta da una selva di gambe. Raddoppio al 65' con un tocco solitario a pochi passi dalla porta, servita dal gran movimento della Heath. La Francia accorcia all'81' con la zuccata della centrale Renard, andata a saltare nell'area avversaria su una punizione. Il difensore chiude la manifestazione con quattro gol, top scorer della sua squadra padrona di casa che ha mostrato problemi a mandare in rete le punte.Ora tocca all'Italia, impegnata contro l'Olanda a Valenciennes. Il quarto di finale delle azzurre va a incrociare Germania-Svezia, anche loro impegnate al sabato.

Condividi