La partita di San Pietroburgo apre la seconda giornata Mondiali 2018. La Russia condanna l'Egitto di Salah, 3-1 e ottavi ipotecati Primo tempo inconsistente, nella ripresa sblocca la gara l'autogol di Fathi. Poi uno-due di Cheryshev (a tre gol, come Cristiano Ronaldo) e Dzyba. Accorcia su rigore l'attaccante del Liverpool

Salah esordisce al Mondiale, segna pure, ma non salva l'Egitto da un'eliminazione a cui manca solo il crisma della matematica. Nella partita che inaugura la seconda giornata, la Russia si impone 3-1 e sale al comando solitario del gruppo A con 6 punti. Per i padroni di casa, al contrario, gli ottavi sono a una spanna.Primo tempo non esaltante al St.Petersburg Stadium. I russi tengono più palla senza trovare la torre Dzyuba o gli spunti dei trequartisti. Cheryshev è il più vivace dei suoi, ma gli sbocchi sono pochi. Qualche tiro dalla distanza non impensierisce Elshenawy. Nel finale di frazione Salah con una girata di sinistro quasi gela lo stadio, palla a lato di poco.Ripresa parecchio più interessante perché al 47', su un tiro completamente sbagliato di Zobnin, Fathy va sul pallone contrastato da Dzyba e la svirgola alle spalle del suo portiere. L'Egitto accusa il colpo e imbastisce una reazione. Salah si procura un po' di spazio in area, la sua conclusione è murata. Al 59' la gara si spacca definitivamente per i nordafricani: affondo di Mario Fernandes sulla destra e palla indietro per Cheryshev a rimorchio che non sbaglia. Per il centrocampista del Villarreal è il terzo gol mondiale, agganciato CR7. La Russia non si ferma, l'Egitto va in bambola. Lancio di Kutepov, Gabr manca l'anticipo su Dzyba che è quindi libero di girarsi e fare tris (secondo gol a Russia 2018). La squadra di Cherchesov si concede un attimo di pausa. Salah allunga per Trezeguet al limite, tiro a fil di palo. Al 73' Var protagonista sul rigore per l'Egitto. Caceres vede e punisce la trattenuta di Zobnin a Salah, ma fuori area. L'assistente corregge la posizione e Salah trasforma dal dischetto. Il gol cambia l'inerzia, l'Egitto si lamenta per l'intervento di Kutepov su Marwan: stavolta il Var non interviene. La Russia si riorganizza e contiene meglio negli ultimi minuti.