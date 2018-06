Russia 2018, ultima giornata girone A L'Uruguay batte la Russia 3-0 e passa per prima nel girone Celeste agli ottavi a punteggio pieno. Apre Suarez su punizione, poi Cheryshev devia nella sua porta un tiro di Laxalt. Dopo l'espulsione di Smolnikov la partita si spegne. Tris di Cavani al 90'. Nell'altra partita, 2-1 dell'Arabia Saudita sull'Egitto

di Nicola Iannello C’è tutta la grande tradizione uruguaya nell’approdo agli ottavi di finale della squadra di Oscar Washington Tabarez. Dopo due 1-0 di giustezza contro avversari modesti come Egitto e Arabia Saudita, la Celeste sfodera la grande prestazione quando serve: al cospetto dei padroni di casa della Russia, lanciatissimi da due vittorie squillanti con otto gol complessivi. A Samara, finisce 3-0 un match sempre saldamente nelle mani dell’Uruguay che passa per primo con 9 punti, seguito dai russi a 6.Nell’ultima giornata del girone A finisce 2-1 l’inutile Arabia Saudita-Egitto a Volgograd, con reti dell'egiziano Salah al 22’, di Salam Al Faraj su rigore al 6’ di recupero del primo tempo (al 41’ il portiere egiziano El Hadary ha respinto un primo rigore di Al Muwallad) e di Salem Al-Dawsari al 95': sauditi terzi con 3 punti, Egitto ultimo a zero.L’Uruguay giocherà l’ottavo di finale sabato 30 giugno a Sochi contro la seconda del gruppo B, mentre la Russia scenderà in campo il 1° luglio a Mosca contro la prima dello stesso gruppo. Le avversarie si conosceranno in serata: in entrambi i casi, potrebbero essere teoricamente Spagna, Portogallo o Iran, con le iberiche ovviamente favorite.La cronaca della partita di Samara. Al 10’ Uruguay in vantaggio: Bentancur conquista una punizione dal limite (ammonito Gazinsky), Akinfeev si fa ingannare dalla presenza di due avversari in barriera e Suarez lo punisce sul suo palo con un destro rasoterra. Immediata reazione russa: Muslera respinge col corpo una botta dritta di Cheryshev. Ancor più sfortunato l’attaccante russo al 23’, quando una sua deviazione su tiro dal fuori area di Laxalt mette fuori causa Akinfeev e vale il 2-0 per la celeste (per la cronaca, Cheryschev diventa il primo a figurare tanto nella classifica dei marcatori quanto in quella delle autoreti). L’Uruguay rischia di dilagare, quando Bentancur sfonda centralmente, ma la sua conclusione viene salvata da Zobnin dopo aver scavalcato il portiere. Al 36’ i padroni di casa restano in dieci per il secondo cartellino giallo rimediato da Smolnikov, per un fallo su Laxalt.Nel secondo tempo l’Uruguay amministra il risultato, forse pensando già al turno a eliminazione diretta. Contenuta la pressione russa, culminata al 74’ in una ciabattata a lato di Dzyuba da buona posizione. Gli uruguaiani giocano un po’ al gatto col topo per far segnare Cavani. Ci riescono al 90’ su mischia seguita a corner, dopo che Akinfeev era dovuto volare per mettere in angolo una bomba di Rodriguez.