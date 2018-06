Russia 2018, seconda giornata girone C Tra Danimarca e Australia 1-1, i bianchi in testa al girone Tutto nel primo tempo: apre Eriksen per i bianchi, pareggio su rigore di Jedinak per gli Aussies, che realizzano il primo punto. Ora Francia-Perù

Grazie al pareggio con l’Australia, la Danimarca va provvisoriamente in testa al girone C, in attesa della partita della Francia contro il Perù. Nella seconda giornata del raggruppamento, a Samara, sul Volga, finisce 1-1 tra i bianchi di Hareide e i gialloverdi (oggi senza il giallo) di van Marwijk. Come al solito, buona affluenza di pubblico con oltre 40mila spettatori. I danesi salgono a 4 punti (nella prima giornata vittoria 1-0 sul Perù), per gli australiani primo punto dopo la sconfitta 2-1 con la Francia.In campo tra i danesi Stryger Larson dell’Udinese, l’ex Palermo Kjær; subentra poi anche Cornelius dell’Atalanta. Passano 7’ e i bianchi di Danimarca passano in vantaggio con una botta di sinistro di Eriksen (del Tottenham) su assist di Jørgensen che approfitta di un disimpegno sbagliato della difesa australiana. Al 24’ Jørgensen manca di testa il raddoppio per i bianchi. L’Australia si scuote e riesce ad alzare il baricentro della sua azione. Al 36’ Var protagonista: su colpo di testa di Leckie, Poulsen tocca con la mano; l’arbitro Lahoz consulta brevemente il video e decreta il rigore per l’Australia con ammonizione dell’attaccante danese. Dal dischetto, il centrocampista dell’Aston Villa Jedinak spiazza Schmeichel (in forza al Leicester), bissando il penalty messo a segno contro la Francia (38’).Nella ripresa, Danimarca pericolosa al 52’, con un tentativo a lato di Sisto dopo percussione centrale di Poulsen. L’Australia comprende che il pari conviene più agli avversari e prova ad alzare in ritmo, ma non con grandi risultati. Una bomba di Mooy termina di poco a lato. Nel finale, doppia occasione per gli Aussies, prima con Arzani e poi con Leckie, ma Schmeichel si oppone a entrambe le conclusioni.