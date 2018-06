Russia 2018, ultima giornata del girone C Pari tra Francia e Danimarca che passano come prima e seconda Esce il primo 0-0 del Mondiale tra i Bleus, già certi della qualificazione agli ottavi, e i danesi, che non dovevano perdere. Nell'altra partita, il Perù batte 2-0 l'Australia e chiude al terzo posto

di Nicola Iannello Non si fanno male Francia e Danimarca a Mosca. Con un pareggio i transalpini hanno la certezza del primo posto, i danesi quella del secondo. Ma le apprensioni della squadra del ct Hareide sono state spazzate via dal risultato della partita di Sochi, dove il Perù ha battuto 2-0 l’Australia, rendendone impossibile la rimonta ai danni della Danimarca. L’ultima giornata del girone C produce questa classifica: Francia 7 punti, Danimarca 5, Perù 3 e Australia 1.Agli ottavi di finale la Francia troverà la seconda del girone D, una tra Nigeria, Islanda o Argentina; il match verrà giocato sabato 30 a Kazan. L’avversario della Danimarca sarà quasi certamente la Croazia (il 1° luglio a Novgorod), che solo per una serie di circostanze altamente improbabili non vincerà il girone D.Il ct francese Deschamps fa riposare Lloris, Umtiti, Pogba e Mbappé, spazio a Mandanda, Kimpembe, Nzonzi e Lemar. La prima occasione è per Giroud, Schmeichel non si fa sorprendere e smanaccia il pallone vicino all’incrocio dei pali. La Danimarca protesta per un paio di contatti nell’area francese, ma l’arbitro brasiliano Ricci non si scompone. Al 33’ Dembélé ci prova con un diagonale dalla destra, mira da rivedere. Porta centrata da Griezman ma troppo al centro… Schmeichel blocca facilmente. Alta invece una conclusione di Giroud dall’interno dell’area di rigore. A inizio secondo tempo, brivido per Mandanda a causa di un tiro dalla distanza di Eriksen. L’unica parata difficile di Schmeichel è su Fekir (dal 68’ per Griezmann) che lo impegna col mancino. Senza sussulti, esce il pareggio che sta bene a entrambe le squadre.A Sochi svaniscono le speranze di rimonta dei socceroos. Il Perù passa al 18’ con un tiro angolato di Carrillo su cross di Guerrero. Reazione aussie affidata a Rogic, ma senza fortuna. In avvio di ripresa il raddoppio della blanca y roja: Cueva sfonda sulla destra, la palla giunge a Guerrero che di prima gira in porta battendo Ryan (50’). I gialloverdi si demoralizzano e non riescono mai a rendersi pericolosi. All’80’ i sudamericani sfiorano il tris quando Flores centra il palo con un rasoterra dal limite dell’area.