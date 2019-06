Martedì l'Ucraina sulla strada verso la finale di Lodz Mondiali Under 20. L'Italia è in semifinale, Mali superato 4-2 nei quarti Autogol di Kone e africani in dieci dopo 21'. Ma la gara resta complicata. Pari di Koita a fine primo tempo. Gran gol di Pinamonti al 60', finale al cardiopalmo. Nuovo pareggio di Camara (78'), rimette la freccia il rigore di Pinamonti (81'), chiude il conto Frattesi (84'). In coda al recupero Plizzari respinge il penalty di Koita

Condividi

Continua il sogno mondiale dell'Italia, che batte 4-2 il Mali nei quarti di finale e conquista un posto in semifinale. Sulla strada della finale di Lodz ora c'è l'Ucraina, che gli azzurrini affronteranno martedì.A Tychy, gara più complessa di quanto non dica il risultato. Africani aggressivi in avvio, ma anche confusionari. Azzurri avanti al 12' quando, su corner, Koita insacca la sua porta con una stincata proprio nel 'sette'. La partita sembra ulteriormente in discesa al 21', quando Diakite interviene col piede a martello su Pellegrini proprio sotto gli occhi dell'arbitro Elfath che decide (confortato dal Var) per il rosso diretto. Bel diagonale di Frattesi a fil di palo, ottimo spunto di Pinamonti, ma il raddoppio non arriva e il Mali non è certo passivo. E al 38' Kone smarca Koita davanti a Plizzari per il pareggio. Azzurri in bambola, Plizzari nega allo stesso Koita il raddoppio dopo una leggerezza difensiva. La prima frazione si chiude con la zuccata su corner di Gabbia che non inquadra lo specchio.Inizio di ripresa compassato, il Mali comincia ad accusare l'uomo in meno. A smuovere il punteggio è una prodezza di Pinamonti che (60') si avventa su una palla in area, arriva sulla linea di fondo e batte Youssouf Koita sul suo palo da posizione impossibile. Portiere maliano non ineccepibile, ma che si rifà su Pellegrini e soprattutto sul colpo di testa ravvicinato di Pinamonti che poteva chiudere il match. Il Mali non trova spazi, ma riesce a essere letale al 78': Traore trova spazio a destra per la scivolata di un difensore e crea il buco per il movimento di Camara che deposita in rete a porta vuota. Clamoroso 2-2, africani veramente mai domi (come sa bene l'Argentina). L'Italia, però, non accusa il colpo e riesce a concretizzare nel finale. Una grosso aiuto lo dà Youssouf Koita, che sbaglia l'uscita su un cross e travolge Pinamonti (bravo a coprire il pallone). Grave errore d'inesperienza del portiere, perfetto lo stesso Pinamonti dal dischetto: siluro nel 'sette' per il nuovo vantaggio (81'). Il Mali crolla e lascia praterie incustodite. All'84' Frattali sale di testa su un cross lungo e colpisce indirizzando un pallonetto che vale la sicurezza della semifinale. Al termine dei 4' di recupero Plizzari si mette ancora in evidenza. Koita si procura il rigore per un fallo di Bellavista e va sul dischetto. Il portiere del Milan si butta alla sua sinistra e smanaccia in corner.