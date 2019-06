Quarti di finale Mondiali donne. L'Inghilterra è la prima semifinalista, Norvegia stesa 3-0 A Le Havre dominio delle 'bianche'. Segnano Scott, White e Bronze. Sabato tocca alle azzurre contro l'Olanda

Condividi

L'Inghilterra è la prima semifinalista del Mondiale di Francia. Le' 'bianche' regolano 3-0 la Norvegia a Le Havre. Partita dominata dalle ragazze di Phil Neville, che sbloccano subito il risultato col tocco a centroarea di Scott al 3'. Norvegesi mai veramente in gioco, costrette a subire il netto dominio delle avversarie. Che raddoppiano al 40' con White, innescata nell'area piccola da Parris. Chiude il conto Bronze (57') con una staffilata da fuori. Ci sarebbe anche l'occasione del poker, ma Hjelmseth è brava a parare il rigore di Parris all'83'.In semifinale le inglesi incrociano la vincente fra le campionesse in carica degli Usa e le padrone di casa francesi. Sabato tocca all'Italia, con l'Olanda, nella parte bassa del tabellone. Germania-svezia è la partita che interessa le azzurre, in caso di passaggio dei quarti.