Nations League, terza giornata Colpaccio Italia a Chorzow, Polonia battuta 1-0 al 92' Decide Biraghi a tempo scaduto. Retrocessione in Lega B scongiurata, ora gli azzurri si giocheranno la Final Four contro il Portogallo. Mancini: "Vittoria meritata"

di Nicola Iannello Dal rischio di retrocedere alla speranza della Final Four. Una buona Italia vince in Polonia e si rilancia in Nations League. A Chorzow finisce 1-0 con un gol degli azzurri in recupero, dopo aver sprecato parecchie occasioni nei 90’. Sono quindi i polacchi a scendere in Lega B della manifestazione Uefa, mentre la Nazionale si giocherà il primo posto del girone contro il Portogallo il 17 novembre a Milano. Per la prima volta da quando è diventato ct, Roberto Mancini non subisce gol e segna la settima rete in sette partite. Alla terza partita di Nations League, dopo il pareggio all’esordio con la Polonia e la sconfitta in Portogallo, arriva una vittoria che dà ottimismo.“È una partita che abbiamo dominato, dovevamo fare gol prima, era ingiusto che finisse 0-0. Tutti i ragazzi stanno cercando di fare il massimo, ci vuole tempo. È stata una bellissima partita vinta meritatamente” il primo commento di Mancini a bordo campo, subito dopo il fischio finale, ai microfoni di RaiSport.Italia col 4-3-3: Donnarumma in porta, Florenzi, Chiellini, Bonucci e Biraghi in difesa, Verratti, Jorginho e Barella a centrocampo, Bernardeschi, Insigne e Chiesa il trio d’attacco. I padroni di casa col 4-3-1-2: il romanista Szczesny tra i pali, il doriano Bereszynski, l’ex Torino Glik, Bednarek e Reca dell’Atalanta (dove non gioca) linea difensiva, Szymanski, Goralski e l’altro doriano Linetty centrocampisti, il napoletano Zielinski a sostegno delle punte Milik (pure lui del Napoli) e Lewandowski. Arbitra lo sloveno Skomina.Italia partenza a razzo: dopo appena 50” Jorginho scaglia un destro a girare dai 20 meri che si infrange contro la traversa. Polonia in difficoltà. Al termine di un’azione insistita, Insigne prova il pallonetto, di poco sopra la traversa. Azzurri insidiosi con alcuni palloni che attraversano l’area polacca. Al 23’ Insigne manda al tiro Bernardeschi, ma la conclusione è fuori bersaglio. Azzurri padroni del campo. Chiesa in profondità per la scivolata di Insigne che trova la seconda traversa di serata. Prima dell’intervallo Szczesny nega il gol a Jorginho, Chiellini e Florenzi.La Polonia torna dagli spogliatoio con Grosicki per Szymanski e Błaszczykowski per Linetty. Bereszynski arriva al tiro dalla destra, Donnarumma respinge poi Zielinski conclude alto. È poi Bernardeschi a sparare alto da buona posizione ancorché defilata. Verratti accusa un problema muscolare ma resta in campo. Un gol di Chiesa viene annullato per fuorigioco di Insigne autore dell’assist. Un bel taglio di Chiesa trova la testa di Bernardeschi che solo davanti a Szczesny non centra la porta. Ma l’Italia concede un contropiede alla Polonia che per poco non costa caro: Donnarumma respinge su Grosicki, poi Milik calcia alto. Fronte azzurro, Bernardeschi libera il suo sinistro dal limite ma non trova la porta. A sorpresa, Mancini inserisce Lasagna per Bernardeschi (81’) e Piccini per Florenzi (84’). A tempo scaduto il gol della vittoria: Insigne batte un corner dalla destra, Lasagna prolunga di testa sul secondo palo dove Biraghi in scivolata insacca (92’). Festa azzurra in Polonia, con tutti i giocatori che vanno ad abbracciare Mancini.