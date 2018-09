Quinta giornata, anticipo del sabato sera Serie A. Brozovic al 94', Inter in extremis come in Champions. Samp ko a 'Marassi' 1-0 Come contro il Tottenham, i nerazzurri trovano il successo in coda al recupero. A Genova Var protagonista (annullati tre gol). A inizio ripresa il palo di Candreva

Come col Tottenham, la felicità per l'Inter arriva all'ultimo tuffo. Il protagonista unico questa volta è Brozovic che al 94' sigla con un potente diagonale al termine di un'insistita azione in area il gol che iscrive nello score lo 0-1 di 'Marassi'. La Sampdoria paga negli ultimi secondi il calo mostrato nella ripresa e subisce l'aggancio in classifica proprio dei nerazzurri a quota 7 punti.Ramirez dietro Quagliarella e Defrel per Giampaolo. Spalletti con Politano, Nainggolan e Candreva (Perisic in panchina) trequartisti a supporto di Icardi. I blucerchiati alzano subito il ritmo, la rovesciata di Quagliarella dopo pochi secondi non è fortunata. Nerazzurri attendisti, disponibili a concedere il possesso ma pronti a chiudere gli spazi dalle parti di Handanovic. Che, difatti, non corre rischi. Gli ospiti escono dal guscio nel finale di frazione e trovano il gol con Nainggolan che risolve con il destro dal limite un lungo batti e ribatti nei pressi dell'area (43'). Dopo lunga recisione, però, il Var annulla per un fuorigioco di D'Ambrosio sulla punizione che aveva dato il via all'azione.Inizio di ripresa molto vivace, con le squadre che si allungano. L'Inter diventa più propositiva e il tiro-cross di Candreva (49') si stampa sul palo con Audero proteso vanamente in tuffo. Giampaolo corre ai ripari con Barreto e Jankto per gli spenti Linetty e Praet. Spalletti, invece, si gioca la carta Perisic (gli fa posto Politano). Per una decina di minuti la gara torna a essere bloccata, poi una intelligente apertura di Nainggolan libera sulla destra Candreva che calcia al volo, bravissimo Audero a chiudere la porta. Per l'esterno nerazzurro è l'ultima giocata: dolorante al ginocchio sinistro lascia il posto a Keita. L'Inter ora fa anche pressione, sul cross di Perisic Icardi di testa sfiora il palo. Nainggolan lascia il posto a Borja Valero giusto prima di un finale incredibile. Il Var è protagonista nell'annullamento di un gol per parte. All'88' la splendida rasoiata di Asamoah viene cancellata perché il cross di D'Ambrosio avviene a palla (abbondantemente) fuori. Un minuto dopo Defrel viene liberato davanti ad Handanovic e fa centro, ma in (evidente) fuorigioco. Ma le emozioni non sono finite. I 5' di recupero danno la carica all'Inter che monta l'assedio e trova il premio nella coda. Come in Champions, quando i giochi sembravano chiusi.