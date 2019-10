Il primo anticipo dell'ottava giornata Serie A. Clamorosa rimonta della Lazio, da 0-3 a 3-3 con l'Atalanta. Doppiette di Muriel e Immobile Primo tempo di chiara marca orobica, oltre al colombiano va a segno Gomez. I biancocelesti si scuotono nella ripresa. Due rigori per il capocannoniere del campionato, che riacciuffa il pari al 92'. Fra i penalty, il gol di Correa

Condividi

La Lazio si carica con una rimonta impressionante, l'Atalanta rimpiange due punti buttati dopo un primo tempo da ko. Il 3-3 dell'Olimpico, corredato dalle due doppiette di Immobile (capocannoniere con 9 gol) e Muriel, è di quelli che non ti aspetti dopo i primi 45'. Solo orobici nel primo tempo, convincente risposta dei biancocelesti nella ripresa. E per entrambi i tecnici c'è da capire cosa ha funzionato e cosa no. L'Atalanta, comunque, continua a respirare aria d'alta quota a 17 punti; la Lazio a 12 resta nel limbo di chi aspira a qualcosa di più.Si fa male Lazzari durante il riscaldamento, Inzaghi deve ricorrere a Lulic per la corsia di destra (a sinistra c'è Lulic). Terminali del 3-5-2 sono Correa e Immobile (l'argentino gioca un po' arretrato, per ispirare), a centrocampo Parolo al posto dell'indisponibile Leiva. Senza Zapata, Gasperini gioca con Muriel punta supportato da Gomez e Malinovskyi (Ilicic in panchina). Fin da subito gli ospiti dimostrano di averne di più. Si comincia con Strakosha che si oppone al diagonale di Pasalic. Lo stesso croato ha una grandissima occasione che il portiere albanese cancella in due tempi. E' l'antipasto del gol, che arriva al 23': tacco di Pasalic che tiene viva la sfera destinata al fallo laterale, Gosens s'inserisce e pesca Muriel che non sbaglia. Il colombiano si accende. Fuori una sua conclusione subito dopo, bis al 28' su calcio di punizione dalla fascia: tirocross che nessuno tocca, Strakosha è ingannato dalla traiettoria. La Lazio affonda. Malinovskyi fa fare gli straordinari a Strakosha. Al 38' Toloi imbuca verso l'area, velo di Muriel, controllo e stoccata di Gomez. 0-3 all'intervallo.Inzaghi deve scuotere i suoi e individua in Marusic e Parolo le pedine da sostituire (entrano Patric e Cataldi). E la Lazio ci mette molto più vigore, anche se non crea grossi pericoli dalle parti di Gollini. Immobile si fa murare dal portiere orobico, ma era scattata la segnalazione di fuorigioco. Poi Correa salta netto Toloi ma sbaglia davanti a Gollini. Stessa sorte per Immobile, ottimamente pescato in una verticalizzazione. Gasperini fa un po' di turnover: De Roon e Ilicic per Pasalic e Muriel. Sostituzioni giusto prima che la gara s'infiammi. Al 69' un ingenuo fallo di Palomino su Immobile manda il capocannoniere sul dischetto per l'ottavo centro in questa serie A. Giusto il tempo di mettere la palla al centro e Correa sfrutta un'incomprensione fra i difensori su un lancio lungo spizzicato da Immobile e batte Strakosha con un gran diagonale. Partita clamorosamente riaperta, con la Lazio in inerzia. Gollini si esibisce sulla traiettoria disegnata da Luis Alberto dalla distanza. Sul corner conseguente, Correa colpisce di testa da due passi e Gollini risponde d'istinto. Inzaghi sposta avanti il baricentro con Caicedo al posto di Radu. Gasperini ha già sostituito Masiello con Kjaer. Malinovskyi sfiora il palo dal limite e fa capire che l'Atalanta può far male in qualsiasi momento. Strakosha tiene a galla i suoi opponendosi a Gomez, smarcato da Ilicic. E' una parata chiave, a ridosso del 90'. Nel recupero, insistita azione dei biancocelesti, Immobile è rapido a coprire palla e viene scalciato da De Roon. Secondo rigore procurato e trasformato (92') nonostante l'opposizione di Gollini che intercetta ma non evita al pallone di entrare. Rimonta clamorosa completata.