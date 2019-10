Anticipo del venerdì della nona giornata Serie A. Colpo del Sassuolo a Verona, Djuricic firma l'1-0 Partita a ritmi altissimi. Gli scaligeri colpiscono due pali, poco prima e poco dopo il gol ospite (50'). Un legno anche per i neroverdi nel recupero

Colpo del Sassuolo che con una sventola di Djuricic a inizio ripresa vince 1-0 sul campo del Verona nell'anticipo del nono turno. I neroverdi scacciano così la crisi di risultati e agganciano proprio gli scaligeri (oltre al Bologna) a 9 punti.Partita subito interessante, merito anche degli schieramenti volti all'attacco scelti da Juric e De Zerbi. Defrel sfiora il palo, dall'altra parte Faraoni e Di Carmine impegnano seriamente Consigli. Silvestri ha da lavorare sul fendente di Boga. Poi sale in cattedra Berardi: prima una chance conclusa a lato dopo aver aggirato Silvestri; poi una punizione che esalta le qualità del portiere. Risponde l'Hellas con Amrabat, consigli respinge di piede. Ultimo sussulto della frazione ancora sul piede di Berardi, Silvestri respinge e Kumbulla quasi fa autorete.Inizio di ripresa a mille. Faraoni, in area spostato a destra, colpisce il palo opposto (49'). Sul capovolgimento di fronte Djuricic carica il destro dai 20 metri e porta in vantaggio gli aspiti al 50'. Veemente la reazione degli scaligeri. Verre controlla poco dentro l'area, il suo destro si stampa sul palo (lo stesso di Faraoni, 52'). Amrabat non arriva col passo giusto sul suggerimento di Verre, palla alta. Ritmi sempre sostenuti, il Verona attacca e il Sassuolo risponde in contropiede. Clamorosa occasione per Pessina che sbaglia il piatto da sei metri su cross tagliato di Salcedo. Negli ultimi 10' De Zerbi passa alla difesa a 5 (il sacrificato è Defrel) per portare a casa un risultato importantissimo. La mossa contribuisce a contenere gli ultimi assalti scaligeri. A recupero iniziato, inoltre, Duncan colpisce il palo su assist di Berardi. Poco male per il Sassuolo, il successo arriva comunque.