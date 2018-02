Il posticipo della ventiseiesima giornata Serie A. Cutrone e Calabria mandano a picco la Roma, il Milan passa 2-0 all'Olimpico Nella ripresa i gol dei giovani rossoneri (41 anni in due), Gattuso resta agganciato al sesto posto e guarda speranzoso alla zona Champions. I giallorossi precipitano dal terzo al quinto posto, ora sono dietro Lazio e Inter

Condividi

Roma-Milan un girone dopo è il mondo capovolto. A San Siro fu 2-0 per i giallorossi, all'Olimpico è 2-0 per i rossoneri. Successo meritato per quanto visto nel secondo tempo, quando decidono il match Cutrone e Calabria (41 anni in due). La Roma precipita così dal terzo al quinto posto, con i 'cugini' della Lazio ora terzi davanti all'Inter. Il Milan, di contro, continua la risalita in classifica, resta agganciato al sesto posto, in coabitazione con la Sampdoria, e guarda speranzoso alla zona Champions (casomai sopra rallentassero ancora).



Schick al centro dell'attacco di Di Francesco (riposo per Dzeko), fra Under e Perotti. Bruno Peres terzino destro al posto di Florenzi, a sinistra l'onnipresente Kolarov. Gattuso recupera in extremis Calabria, Biglia perno a centrocampo del 4-3-3, Suso-Cutrone-Calhanoglu il tridente. Sul campo vanno due squadre più attente a non scoprirsi piuttosto che ad attaccare. Under chiama Donnarumma ad allungarsi un un bel rasoterra, l'azione nasce da un errore in disimpegno del Milan. Calhanoglu da una parte e ancora Under dall'altra sbagliano le giocate su clamorose topiche delle difese che regalano palloni interessanti. Proprio negli ultimi secondi, lancio in profondità verso Calhanoglu che viene contenuto da Alisson.



Servirebbe un episodio per animare il match. E arriva subito nella ripresa. Al 48' crossa da destra di Suso, Manolas imperfetto, alle sue spalle sbuca Cutrone e rompe l'equilibrio. Risposta veemente dei giallorossi, azione di sfondamento centrale, Perotti sfiora il palo. Ma il Milan riparte rapido: Kessié a giro dal limite, Alisson alza sul fondo. Dal corner, palla fuori per Calhanoglu, rasoiata dal limite, Alisson blocca. Suso va via sulla destra e offre a Calhanoglu che entra in area e allarga il diagonale. Roma all'attacco, pur senza costrutto. Di Francesco decide Dzeko per Nainggolan, con una disposizione super-offensiva. Gattuso, invece, avvicenda Cutrone con Kalinic. Proprio il croato ha una splendida occasione, servita su un piatto d'argento da Calhanoglu, Alisson respinge il tiro e poi Manolas salva tutto anticipando Romagnoli che gà pregustava il tap-in. Un paio di giri di lancette e Kalinic si ritaglia il ruolo di assist-man, imbucando nel corridoio infilato da Calabria, tocco sotto e Alisson è scavalcato. Al 74' il primo gol in carriera in A del terzino. Di Francesco aveva già fatto entrare Defrel per Under (che ferma a quattro il numero di partite consecutive con gol, cinque). L'ultimo cambio è Gerson per Pellegrini. Senza esito una punizione di Kolarov da ottima posizione. Borini per Suso, forze fresche per Gattuso che non cambia modulo. Testa di Manolas su corner, Calabria respinge evitando guai a Donnarumma. Girata di Defrel, a lato. Roma rassegnata. Passerella per Montolivo. Si termina con l'occasione divorata da Borini su assist al bacio di Calhanoglu.