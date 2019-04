Anticipo serale della trentunesima giornata Serie A. De Rossi fa gioire la Roma, Sampdoria battuta a 'Marassi' 1-0 Il centrocampista segna il gol vittoria a un quarto d'ora dalla fine. Poi c'è anche un palo di Zaniolo. I giallorossi ravvivano le speranze di quarto posto

Condividi

Un gol di De Rossi decide a favore della Roma la sfida di 'Marassi' con la Sampdoria e rinfocola le ambizioni dei giallorossi in chiave quarto posto. I blucerchiati (6 punti nelle ultime 5 partite) raffreddano ulteriormente la pista che porterebbe a un piazzamento valido per l'Europa.Giampaolo sceglie Saponara (in panchina Ramirez) dietro Quagliarella e l'ex Defrel. In mediana Praet, Vieira e Linetty (indisponibile Ekdal). Ranieri sceglie il 4-3-3, Schick fra Zaniolo e Kluivert, Dzeko in panchina. Centrocampo tutto italiano con Pellegrini, De Rossi e Cristante. Il primo brivido lo regala Quaglierella, col sinistro al volo di poco alto su cross di Saponara. Le trame dei giallorossi non portano pericoli ai 16 metri blucerchiati. Mirante (ancora una volta preferito a Olsen), invece, è chiamato alla respinta non facile sul fendente di Defrel. In un primo tempo non esaltante, si registra la girata fuori equilibrio di Tonelli che manda altissimo da posizione interessante.La Roma si vede subito a inizio ripresa con la zuccata di Schick di un soffio a lato. Subito dopo la Roma perde Karsdorp per infortunio, entra Juan Jesus. I giallorossi restano propositivi, Zaniolo non inquadra il bersaglio da posizione interessante. Giampaolo rivoluziona lo schieramento: Jankto per Saponara e Gabbiadini per Linetty, i blucerchiati passano al 4-3-3. Pochi minuti dopo mossa a sorpresa di Ranieri, con Dzeko per Pellegrini. Il tecnico giallorosso vuole un terminale in più per una squadra che si sta esprimendo meglio e aggiunge anche El Shaarawy (per Kluivert). Osare premia, perché al 75', su corner, Schick sale di testa, Audero respinge e De Rossi ribatte in rete da un passo. Confusionaria la reazione blucerchiata, Mirante resta spettatore. Dall'altra parte, Zaniolo colpisce il palo direttamente da corner. Ultimi assalti blucerchiati con Sau. Gabbiadini sbaglia una girata di testa da centroarea, poi viene murato da Juan Jesus. Proprio nell'ultimo dei 5' di recupero, Defrel si infila in un buco della difesa di Ranieri e offre una ghiotta opportunità a Quagliarella che sciupa miseramente. La Roma riassapora i tre punti dopo quattro giornate.