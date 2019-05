Ultima di campionato Serie A. Defrel e Caprari stendono la Juve, la Samp saluta con un successo Nel finale i gol blucerchiati che decidono il match fra due squadre che non avevano più nulla da chiedere al torneo. Ultima panchina bianconera di Allegri dopo cinque anni

La Sampdoria si congeda dal campionato e da 'Marassi' con un successo di prestigio sui campioni d'Italia. Juve ko 2-0 nell'ultima partita di Allegri sulla panchina. Inevitabile il calo di tensione della squadra che, dopo la matematica vittoria dello scudetto, non ha più vinto (tre pareggi e due sconfitte).Quagliarella e Defrel nell'attacco blucerchiato, bianconeri rimaneggiatissimi (in campo dall'inizio Matheus Pereira, in porta c'è Pinsoglio). Il cannoniere blucerchiato cerca d'incrementare il suo bottino di 26 reti. Prova un paio di colpi al volo, fuori misura, poi una girata dal limite dell'area che Pinsoglio controlla senza problemi. Esce al 78', fra gli applausi, per Gabbiadini. Nella Juve non brillano le punte Kean e Dybala, la squadra si fa vedere nella parte iniziale di entrambe le frazioni. Nel finale i gol che decidono il match. All'84' Defrel trova la combinazione con Gabbiadini e gira verso la porta, una deviazione inganna Pinsoglio. Al 91' grande punizione di Caprari che si infila nel 'sette'.