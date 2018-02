La partita che ha chiuso la venticinquesima giornata Serie A. Doppietta di Immobile, la Lazio ritrova vittoria e quarto posto. Verona ko 2-0 Il capocannoniere (22 centri) colpisce nella ripresa due volte in pochi minuti. Nel primo tempo traversa di Luis Alberto. Fine della carestia dopo cinque gare (fra campionato e coppe). Scaligeri impalpabili, relegati al penultimo posto

Dopo cinque partite, fra campionato e coppe, la Lazio interrompe la carestia e rivede la vittoria. Un successo 2-0 sul Verona, firmato dalla doppietta di Immobile, che vale inoltre il quarto posto ai danni dell'Inter. Veramente poca cosa gli scaligeri, sempre fermi in penultima posizione a quota 16 (la salvezza, al momento, è a 21). I biancocelesti ora guardano con fiducia al ritorno contro la Steaua in Europa League: giovedì c'è da ribaltare il gol subito a Bucarest.Squalificato Lucas Leiva, Inzaghi usa Parolo come perno del centrocampo a cinque. Lulic interno, Lukaku sulla fascia sinistra. Luis Alberto a sostegno di Immobile, in pratica la squadra titolare rispetto al turnover di giovedì a Bucarest. Pecchia fa esordire l'acquisto di gennaio Boldor e crea due linee a quattro ravvicinate. Iniziative d'attacco relegate a Kean e Matos. Scontato il tema della gara: Lazio in pressione a cercare il gol, Verona a contenere (tanto) e ripartire (poco). I biancocelesti, però, sono raramente pericolosi. Wallace ci prova di testa su corner, para Nicolas. Immobile non dà forza a una conclusione interessante, Marusic invece sciupa a tu per tu col portiere. Al 33' Luis Alberto colpisce la traversa (deviazione di Boldor) con un destro a giro. Diversi i tentativi della Lazio, tutti dalla distanza e poco efficaci.I biancocelesti cominciano a sentire la pressione per il risultato. Serve l'episodio per sbloccare la partita. E può arrivare solo da Immobile. Il centravanti campano è a secco dal 6 gennaio. Troppo tempo. Al 55' riceve spalle alla porta da Luis Alberto, si gira e trafigge un non impeccabile Nicolas. Al 60' dà il via e conclude l'azione del raddoppio: apertura verso Milinkovic-Savic che fa scorrere sulla corsa di Lulic, rasoterra salvato di piede da Nicolas, Immobile riprende di testa e raggiunge quota 22 in vetta alla classifica cannonieri. Partita ora segnata, il Verona ha poco da proporre. Pecchia inserisce Calvano, Aarons e Petkovic. Un bel sinistro di controblazo dal limite di Calvano sibila vicino al palo di Strakosha. Un'iniziativa di Immobile viene stroncata da Nicolas. Piccoli sussulti che accompagnano la partita al triplice fischio.