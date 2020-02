Posticipo serale della ventiduesima giornata Serie A. Doppietta di Lukaku, l'Inter torna al successo sbancando Udine 2-0 Il belga fa centro al 64' e al 71' (su rigore procurato da Sanchez). Nerazzurri positivi nella ripresa dopo un primo tempo incerto. La Juventus resta a 3 punti

Dopo tre pareggi l'Inter torna al successo nella trasferta di Udine. I nerazzurri passano 2-0 e infliggono la prima sconfitta casalinga ai friulani nella gestione Gotti. Il risultato riconsegna il 2° posto in classifica a 3 punti dalla Juventus e con 2 di vantaggio sulla Lazio (che mercoledì recupera la gara col Verona). Udinese ferma a 24 punti, comunque +8 sulla 'zona rossa'.



Gotti schiera Lasagna e Okaka punte del 3-5-2, Mandragora perno del centrocampo, Larsen e Sema sulle fasce. Problemi per Conte che perde Handanovic (infortunio alla mano) oltre a Sensi e ha Lautaro squalificato. In porta Padelli, di punta ci sono Esposito (preferito a Sanchez) e Lukaku, Eriksen nella linea dei cinque centrocampisti (ma il danese si sposterà spesso a fare il trequartista) che ha come esterni Moses e Young. Ritmo compassato con molti errori di misura su entrambi i fronti. Eriksen scalda le mani a Musso. Fofana (conclusione a lato) e De Paul (dalla distanza) creano qualche grattacapo a Padelli. Esposito non trova la porta sul suggerimento di Young, nel finale Sema chiude sia us Eriksen sia su Esposito.



La ripresa si apre con una importante chance per i nerazzurri: tiro-cross di Young, Musso è incerto e respinge corto, Sema scivola e consegna la sfera a Esposito che 'ciabatta' fra le braccia del portiere. Passato il pericolo, l'Udinese prende il comando delle operazioni e l'Inter fatica a uscire. Tanto che prima del quarto d'ora Conte decide di mischiare le carte: dentro Brozovic (reduce da un problema alla caviglia) e Sanchez (che proprio nell'Udinese esordì nel calcio europeo), fuori Eriksen ed Esposito. Mossa azzeccata. Arriva presto una combinazione fra Lukaku e il cileno che viene smorzato nella conclusione. E' il preludio del gol che arriva al 64'. Barella lancia verso l'area dove è puntuale Lukaku, la difesa è statica e il belga può aggiustare di destro e colpire di sinistro. Poco dopo, tripla occasione per Sanchez, Lukaku (che tira addosso a Musso da tre metri) e Vecino. Ma l'Udinese è in grave difficoltà e si vede al 71', quando Sanchez vince un rimpallo e si presenta davanti a Musso che lo mette giù. Sul dischetto va Lukaku che fa doppietta. L'Inter vuole condurre la gara al 90' senza sussulti, Skriniar quasi rovina i piani quando si fa strappare palla da Lasagna che corre verso Padelli ma allargra la conclusione. Lasagna ci prova anche al volo su un rimpallo in area, anche in questo caso mira larga.