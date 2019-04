Posticipi della trentunesima giornata Serie A. Due pareggi nella corsa Champions: Inter-Atalanta 0-0 e Lazio-Sassuolo 2-2 Icardi accolto a San Siro dalla contestazione degli ultras, ma il resto dello stadio lo difende. I biancocelesti acciuffano il risultato in extremis

Due pareggi nelle partite che coinvolgono il quarto (e anche il terzo) posto con affaccio sull'Europa della Champions. Inter-Atalanta finisce senza reti, mentre la Lazio riacchiappa a fatica (e in extremis) il Sassuolo sul 2-2. In virtù di questi risultati, la squadra di Spalletti conserva agevolmente il terzo posto con 57 punti (pur mancando l'allungo della tranquillità) davanti agli orobici e al Milan a 52. Roma a 51 quindi i biancocelesti a 49 (con una partita da recuperare, ma un solo punto nelle ultime due) insieme col Torino. A sette giornate dalla fine la lotta resta apertissima.La trentunesima giornata segna il ritorno a San Siro di Icardi dopo le note vicende che hanno portato la società a levargli la fascia di capitano. L'argentino viene contestato dagli ultras, ma difeso dal resto dello stadio, che fischia sonoramente i cori della Curva Nord. Inter molto attiva nel primo tempo, Gollini recupera bene su un tentativo dalla distanza di Vecino, poi esce benissimo proprio su Icardi e salva l'Atalanta. Spalletti lascia in panchina Nainggolan, ma lo deve inserire a metà frazione per l'infortunio di Brozovic. Il belga avrà una grande chance nella ripresa (su invito di Vecino), negata ancora da una provvidenziale uscita di Gollini. Intanto gli orobici (privi dello squalificato Zapata) avevano avuto la grandissima occasione con Gomez, che non arriva per millimetri sull'assist di Ilicic sulla linea di porta.All'Olimpico il 2-2 matura tutto nella ripresa. Biancocelesti avanti al 53' col rigore di Immobile ('mani' di Locatelli molto contestato, il centrocampista tocca prima col fianco). Al 57' il Sassuolo pareggia grazie al colpo di tacco di Rogerio dopo una prolungata azione nel cuore dell'area. La squadra di Inzaghi non è brillante come alcune settimane fa. La manovra è involuta è faticosa. Milinkovic-Savic (subentrato a Parolo) impegna severamente Consigli di testa. All'89' passano a sorpresa i neroverdi con una ripartenza che Sensi indirizza verso Berardi (per lui gli ultimi 20' al posto dell'evanescente Matri) liberissimo di presentarsi davanti a Strakosha. Sei minuti di recupero, Lazio avanti con la forza della disperazione. E il pari definitivo arriva al 5' oltre il 90', quando Immobile si ritrova il pallone sul lato sinistro dell'area e lo centra per Lulic appostato nell'area piccola. Per il Sassuolo comunque un punto importante che contribuisce a blindare la salvezza.