'Monday Night' della trentunesima giornata Serie A. Due rigori di Pulgar, poi Dijks. Il Bologna supera 3-0 un coriaceo Chievo Punti salvezza per i felsinei che passano solo a metà ripresa con due rigori in tre minuti del cileno. Clivensi a un passo dalla matematica retrocessione

Bologna quart'ultimo col 'Monday Night' della trentunesima giornata. I felsinei superano 3-0 un coriaceo Chievo (ormai a pochi punti dalla retrocessione matematica) al 'Dall'Ara' e riscavalcano l'Empoli, infiammando la lotta per la salvezza.Mihajlovic a trazione anteriore con Soriano, Sansone, Orsolini e Palacio. Di Carlo cerca l'equilbrio con Stepinski punta centrale fra Vignato e Leris. Ne viene fuori un Chievo un po' rinunciatario, che si accontenta di contenere. Bologna subito in gol con Orsolini (dopo una traversa di Sansone), ma il Var annulla per fuorigioco a inizio azione proprio del marcatore. Lo stesso Orsolini si divora una chance offerta da un delizioso tacco di Palacio. Sempre 'sul pezzo' Sorrentino, perfetto nell'uscita a chiudere Palacio. Proprio sul sipario della prima frazione, il portiere clivense vola a intercettare la botta del solito Palacio.Lo 0-0 comunque resiste e il Bologna deve stringere i tempi. Ci prova Sansone, Sorrentino non trattiene e Palacio sciupa. Si vede anche il Chievo, che ha una chance clamorosa con Bani su azione d'angolo. Passato il pericolo, la squadra di Mihajlovic trova il chiavistello per aprire (e chiudere) la gara. Al 65' Soriano s'incunea in area e viene steso da Andreolli. Pairetto indica il dischetto, Pulgar trasforma col brivido (Sorrentino tocca, ma non basta). Minuto 68: Sansone scappa in area e Bani lo spintona. Altro rigore, di nuovo Pulgar alla trasformazione (cambia angolo e stavolta spiazza Sorrentino). Discorso chiuso e ulteriormente sigillato al 77', quando Bani si merita il secondo giallo per un improvvido intervento su Palacio. Bologna padrone del campo, il terzo gol è nell'aria. E arriva all'89' con Sansone che fa correre Dijks sulla sinistra. L'olandese entra in area e batte Sorrentino (stavolta incerto) sul suo palo.