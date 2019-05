Ultima di campionato per le due squadre già retrocesse Serie A. Frosinone e Chievo si congedano senza reti, Pellissier chiude la carriera Emozioni col contagocce allo 'Stirpe', le formazioni preferiscono non farsi male nella gara che le congeda dalla massima divisione

Condividi

Pochi sussulti che non schiodano lo 0-0 nella partita di addio alla serie A di Frosinone e Chievo, già matematicamente retrocesse da alcuni turni. Quella dello 'Stirpe' è stata anche l'ultima gara in carriera di Sergio Pellissier, che chiude dopo 17 anni con i clivensi (16 dei quali nella massima divisione) con 496 presenze e 134 gol in campionato. Per l'aostano, dopo i 90' di Frosinone, comincia ora la vita da dirigente proprio nel Chievo.Le due squadre non hanno troppa voglia di farsi male dopo la stagione negativa. Un colpo di testa ravvicinato di Ciofani su corner (bravo Semper a intercettare) è l'unica vera occasione. Il portiere ospite rischia di diventare protagonista in negativo nel finale, quando non trattiene un cross basso, buon per lui che la difesa sia pronta a spazzare.