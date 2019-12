Anticipo serale della sedicesima giornata Serie A. Gabbiadini firma il Derby della Lanterna, Genoa-Sampdoria 0-1 Ranieri inserisce la punta nell'ultimo quarto d'ora e il gol arriva a cinque minuti dal termine. Punti preziosi per i blucerchiati, appena fuori dalla zona retrocessione, rossoblù penultimi

La Sampdoria vince il Derby della Lanterna grazie a un'intuizione di Ranieri e alla stoccata di Gabbiadini che firma, entrando dalla panchina, l'1-0 a cinque minuti dalla fine. Tre punti pesantissimi per i blucerchiati che salgono a quota 15 (appena fuori dalla zona retrocessione) e lasciano al penultimo posto (11, con la Spal a 9 che deve ancora giocare) i 'cugini'.Stracittadina in casa rossoblù da calendario, Pinamonti e Sanabria i riferimenti offensivi del 3-5-2 di Thiago Motta, Ramirez alle spalle di Quaglilarella nel 4-4-1-1 di Ranieri. Spettacolo sugli spalti con le coreografie delle curve, poco da vedere in campo. Tensione agonistica alle stelle e scontri di gioco al limite, ma vince la paura di andare sotto. Portieri attenti nelle uscite, a stroncare i timidi tentativi d'incursione. Di fatto, nel primo tempo si registrano cinque tiri complessivi, tutti lontani dai pali. L'infortunio di Ekdal (problema al polpaccio), con ingresso di Murillo, è l'unica nota di cronaca.Poco cambia nella ripresa. Thiago Motta inserisce Ankersen e Jagiello a metà tempo. Audero è pronto con i pugni sulla punizione di Radovanovic, il primo tiro fra i pali della gara. A un quarto d'ora dalla fine Ranieri, a sorpresa, toglie Quagliarella e Rodriguez per Gabbiadini e Caprari. Mossa azzeccata perché all'85', complice una grave ingenuità di Ghiglione che perde palla a centrocampo, proprio Gabbiadini trafigge Radu con una rasoiata a fil di palo dal limite dell'area. Inutile l'assalto finale del Genoa, che anzi rischia di subire in contropiede il secondo gol (alto di poco il fendente di Caprari).