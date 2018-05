I calabresi scendono in serie B con Benevento e Verona Serie A. Il Crotone è l'ultima retrocessa. Festa per Spal, Cagliari, Udinese e Chievo Il Napoli vince 2-1 al San Paolo e condanna i pitagorici. Le altre pretendenti alla salvezza vincono tutte e si garantiscono la permanenza in A. Il Milan supera con un roboante 5-1 la Fiorentina e si garantisce il sesto posto. Atalanta settima, in Europa League ma passando dai preliminari

E' il Crotone l'ultima retrocessa in serie B. I calabresi raggiungono Benevento e Verona in virtù della sconfitta 2-1 a Napoli. Zenga aveva promesso una squadra col coltello fra i denti, ma la grinta non si è vista. Soprattutto nel primo tempo, dove i partenopei schierati con pochissime variazioni (Milik per Mertens, Zielinski per Hamsik) dominano la partita e passano al 23' con la zuccata di Milik e al 32' con l'inserimento di Callejon. Entrambi serviti da Insigne. C'è anche una gran parata di Cordaz sulla staffilata da 30 metri di Zielinski. Più equilibrata la ripresa. Il Napoli ha più volte l'occasione del tris, ma a muovere lo score è Tumminello, che al 91' regala il gol della bandiera ai calabresi (facendo infuriare Sarri, concentrato fino alla fine). Per il Napoli c'è il record di punti in campionato, 91.Il risultato che maturava al San Paolo ha tolto pathos alle altre concorrenti per la salvezza. A Ferrara, comunque, la Spal chiude presto i conti contro una Sampdoria senza motivazioni. Al 4' Antenucci trasforma il rigore causato da un fallo di mano di Caprari sul tiro di Viviani. Poco dopo la mezzora arriva il secondo giallo per il blucerchiato, che mette ulteriormente in discesa la partita per i padroni di casa. A inizio ripresa colpiscono Grassi (50') e ancora Antenucci (52'). Il definitivo 3-1 lo fissa Kownacki al 66'. Senza pathos i successi col minimo scarto di Chievo e Udinese, fra le mura amiche contro Benevento e Bologna. Al 'Bentegodi' decide al 49' Inglese che raccoglie una corta respinta di Puggioni. Al 'Friuli' il gol partita ha la firma di Fofana (30'), bravo a farsi luce da posizione defilata per freddare Da Costa.Successo anche per il Cagliari, 1-0 della 'Sardegna Arena' contro una combattiva Atalanta (che in realtà cerca con più insistenza la vittoria). Succede tutto nel finale, quando le radioline hanno già decretato la permanenza in A dei sardi e il settimo posto degli orobici. All'87' segna Ceppitelli sugli sviluppi di un corner. E' il gol partita, perché al 93' Caldara manda alle stelle un rigore che lui stesso si era procurato. In ogni caso il roboante 5-1 del Milan sulla Fiorentina avrebbe impedito il sorpasso al sesto posto. A San Siro sono però i viola a colpire per primi. Al 20' Chiesa, dopo un errore di Bonucci a centrocampo, mette Simeone davanti a Donnarumma. I rossoneri rispondono subito (23') con la punizione di Calhanoglu su cui Sportiello ha pesanti responsabilità. Sorpasso al 42' con un bellissimo tuffo di testa di Cutrone sul cross di Calhanoglu. Nella ripresa i rossoneri dilagano. Al 49' fa centro Kalinic, in tap-in sulla corta respinta di Dragowski (subentrato a Sportiello). Al 59' concede il bis Cutrone, ancora su assist di Calhanoglu. Al 76' fa tutto da solo Bonaventura, con la complicità di Dragowski su un tiro per niente irresistibile.Nel primo pomeriggio si è giocata Genoa-Torino, partita senza pretese di classifica. I rossoblù salutano male il proprio pubblico, sconfitti 2-1 per i gol di Iago Falque (30', assist di Belotti) e Baselli (58'). All'80' Pandev dimezza le distanze e sfiora il pari (traversa scheggiata all'89'). Per i granata un sorriso in coda a un campionato senza sussulti.