Turno infrasettimanale, l'anticipo Serie A. Il Milan non riparte, l'Udinese impone l'1-1 a San Siro Rossoneri non brillanti, comunque in vantaggio con Piatek a fine primo tempo. Nella ripresa il pari di Lasagna. I friulani più volte vicini al sorpasso

Dopo le due sconfitte il Milan non riparte. A San Siro l'Udinese impone l'1-1 e 'rischia' di portare via l'intera posta. Col pari i rossoneri, usciti fra i fischi, non consolidano più di tanto il quarto posto e devono continuare a guardarsi le spalle. Per i friulani, invece, punto importante in chiave salvezza.Gattuso con un insolito 4-3-1-2, con Paquetà dietro Cutrone e Piatek (in panchina Suso) e Calhanoglu sulla linea dei centrocampisti. Tudor col 3-5-2, Pussetto e Lasagna le punte. Dopo dieci minuti i rossoneri perdono Donnarumma, che si fa male calciando in modo strano un pallone fuori dall'area. Entra quindi Reina. Attivi gli ospiti, il Milan si vede la prima volta dopo oltre venti minuti con la sberla di Paquetà che sibila oltre l'incrocio. Lavoro per Musso, invece, sulla giocata di Cutrone (ben imbeccato da Paquetà) che cerca la porta dopo un controllo di petto a seguire. Al 40' piove sul bagnato per Gattuso: Paquetà si procura una distorsione alla caviglia in seguito a un contrasto e deve lasciare il campo. Dentro Castillejo che si allarga sulla fascia. Nel momento difficile il Milan si ritrova con un lampo di Piatek: Cutrone aggancia un lancio lungo e crossa al centro dove il polacco realizza dopo un flipper con Musso. Al 44' i rossoneri muovono lo score e vanno all'intervallo in vantaggio.Tudor avanza il baricentro con Okaka per Ter Avest. L'attacco friulano, però, non incide. Almeno fino al 65', quando l'Udinese pareggia in modo rocambolesco. Corner per il Milan, Musso smanaccia e rischia su Piatek, la palla esce dall'area e Fofana la fa viaggiare fino ai 16 metri rossoneri quando serve a rimorchio Lasagna che batte Reina. Subito dentro Calabria per Abate, Gattuso chiede più spinta ai suoi, che nella ripresa si erano limitati a controllare. Ma è l'Udinese ancora pericolosa con l'incornata di De Maio su punizione, palla di un soffio a lato. E soprattutto con Lasagna, liberato da De Maio, che salta Reina sull'esterno ma non centra la porta. Il Milan si ritrova nel finale e occupa stabilmente la metacampo avversaria. Musso neutralizza una girata di Castillejo da centroarea. Ma è De Paul in contropiede a far sudare freddo Gattuso: proprio all'ultimo minuto di recupero l'argentino va via in contropiede ma sciupa miseramente davanti a Reina.