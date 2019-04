Dopo il posticipo Juventus a un solo punto dallo scudetto Serie A. Il Napoli non supera un Genoa in dieci per un'ora, 1-1 Vigoroso inizio da entrambe le parti, al 28' rosso a Sturaro. Segna Mertens, pareggia Lazovic nel recupero della prima frazione. Nella seconda i partenopei non sfondano

Il Napoli non supera il Genoa in dieci uomini per due terzi di gara e avvicina ulteriormente lo scudetto alla Juventus. Con sette partite da giocare ai bianconeri (ora con 20 punti di vantaggio) basta un solo punto per far festa. Un punto meritato per i rossoblù, coriacei al San Paolo: il rosso a Sturaro prima della mezzora e il gol di Mertens poco dopo avrebbero tagliato le gambe a molti. Non ai dieci di Prandelli, che pareggiano in inferiorità e difendono ordinatamente per il resto della gara. Rischiando pure il colpaccio.Mertens e Milik le punte di Ancelotti, Callejon e Zielinski sulle ali. Terzini Hysaj e Ghoulam. Prandelli ha il problema dei centrali difensivi (fuori Zukanovic e Romero), Criscito si accentra. Pandev e Kouamé le punte. Parte fortissimo il Napoli. Fabian Ruiz spara dal limite, un difensore si immola. Milik scatta e tira, di poco alto. Il Genoa rompe l'assedio e rischia di far subito male con Pandev chiuso in extremis da Karnezis dopo un errore difensivo. Sempre il macedone pericoloso, fuori di un soffio il suo colpo dal limite. Poi è Karnezis a doversi esibire per respingere una sua pericolosa conclusione. All'attivismo di Pandev prova a rispondere Mertens, ma il diagonale del belga non impensierisce Radu. Al 28' il Genoa resta in dieci per il rosso comminato a Sturaro per un brutto intervento su Allan (l'arbitro Pasqua viene richiamato dal Var per valutare e 'converte' il giallo in rosso). Gli ospiti non rinunciano ad attaccare nonostante l'inferiorità (Karnezis deve alzare la conclusione di Kouamé), ma pagano pegno all'iniziativa di Mertens che al 34' batte Radu con un destro da fuori. Il vantaggio, per assurdo, spegne il Napoli. Genoa pericolosissimo con Gunter che centra il palo di testa (38'), poi con Biraschi (ancora pronto Karnezis). Ben cinque minuti di recupero, il Genoa pareggia al 3' con laconclusione a incrociare di Lazovic sul cross di Pandev. Ma pochi secondi prima il protagonista era stato Radu, prodigioso nel negare il raddoppio a Callejon.Ripresa col Napoli che deve di nuovo scardinare la difesa rossoblù. Zielinski non inquadra la porta sul bel lancio di Mertens. Milik sale di testa sul cross di Callejon, Radu inchioda il pallone sulla linea. Sono già passati più di dieci minuti nella ripresa e il Genoa resta ordinato. Rolon dà il cambio a un esausto Pandev, i rossoblù serrano ulteriormente i ranghi. a tre quarti di gara Ancelotti manda in campo Insigne (fermo da un mese per infortunio) al posto di Allan. Squadra decisamente a trazione anteriore, Milik ha un'altra chance di testa, ma colpisce a lato. Il tempo scorre, il Genoa non è affatto domo. Su un contropiede (condito da un erroraccio di Insigne) Pereira riesce a mettere al centro dove Kouamé arriva in scivolata e impegna Karnezis. Sul corner, Rolon ci prova a giro dal limite, fuori di pochissimo. Ultimi minuti di fuoco per i partenopei. Accende la miccia Koulibaly, che strappa il pallone a Kouamé e si presenta davanti a Radu che è formidabile a metterci la punta del piede. Altro grandissimo intervento del portiere sul tiro di Mertens diventato micidiale per la deviazione di Gunter. Dentro Ounas per l'ultimissimo assalto, l'algerino prova un paio di conclusioni dal limite senza fortuna.Per il Napoli ora testa all'Arsenal, giovedì. Il Genoa festeggia quota 34 punti, un altro mattone per la salvezza.