Anticipo serale della nona giornata Serie A. Il Napoli sbanca Udine 3-0, Juve più vicina Gran gol di Fabian Ruiz nel primo quarto d'ora. Nel finale Mertens (rigore) e Rog arrotondano dopo che l'ex Karnezis aveva mantenuto il vantaggio con un paio di grandissime parate. I partenopei ora a -4 dalla capolista

Missione compiuta per il Napoli che approfitta del mezzo passo falso della Juventus e accorcia a quattro punti il margine dalla capolista. Al 'Friuli' l'Udinese, sempre più impelagata nelle zone pericolose della classifica, cede 3-0 crollando di schianto nel finale.Velazquez schiera la difesa a tre, in avanti Pussetto e De Paul alle spalle di Lasagna. Ancelotti col 4-4-2, Milik e Mertens davanti a Callejon, Allan. Zielinski e Verdi. Ma i piani del tecnico di Reggiolo vengono rovinati dopo pochi istanti: Verdi accusa problemi muscolari e lascia il posto a Fabian Ruiz. Tatticamente tutto confermato, ma cambio fortunato, perché lo spagnolo al 14' inventa un gol da copertina con uno splendido destro a giro su un errore in disimpegno dei friulani. Lo svantaggio sveglia i padroni di casa. Lasagna batte sullo scatto Albiol, Karnezis (ex di turno) allunga in corner la rasoiata di sinistro. Il Napoli non riesce a imporre il proprio gioco di fronte a un'Udinese aggressiva. Milik rischia il rosso diretto quando l'arbitro Mariani viene richiamato dal Var per il fallaccio su De Paul: il direttore di gara, tuttavia, conferma la sua scelta sul giallo. Nel lungo recupero (49') altra super parata di Karnezis che alza d'istinto la deviazione sottoporta di Pussetto.Friulani 'sul pezzo' anche dopo l'intervallo. Gran lavoro di Nuytinck sulla sinistra e cross per Lasagna che viene murato da Albiol e chiuso dall'uscita bassa di Karnezis. Poi è Koulibaly a chiudere in scivolata sul centravanti imbeccato da De Paul. Fiammata Napoli col cross di Mertens su cui Samir svirgola senza pressione e colpisce il palo esterno della propria porta. Velazquez inserisce Barack per Behrami allo scopo di avere più fantasia in impostazione. Ancelotti, invece, lavora sul centrocampo: dentro Hamsik per Milik. L'Udinese cala alla distanza e il Napoli ne approfitta per chiudere il conto. Ottimo lavoro di Malcuit sulla destra e cross basso per Callejon che tira al volo e centra il braccio di Opoko. Rigore che Mertens trasforma all'82'. Ancelotti risparmia qualche minuto a Zielski. Dentro Rog che va a bersaglio dopo pochi secondi: duetto con Mertens e conclusione su cui Scuffet ha parecchie responsabilità.