Serie A. Il Napoli travolge la Roma all'Olimpico, i giallorossi non avvicinano la zona Champions

Il Napoli travolge la Roma all'Olimpico e si mantiene a -15 dalla capolista Juventus consolidando il secondo posto. I giallorossi mancano l'occasione di avvicinarsi alla zona Champions dopo la sconfitta del Milan e confermano il momento no che si trascina da mesi. Pari fra Fiorentina e Torino, i viola abbandonano ogni velleità di avvicinare i posti che contano per l'Europa. Colpo salvezza della Spal a Frosinone, sempre più vicino alla retrocessione.Ranieri recupera Kolarov e De Rossi. Il tridente del 4-3-3 è composto da Schick, Dzeko e Perotti. Classico 4-4-2 di Ancelotti: Milik e Mertens le punte, Verdi esterno sinistro, Hysaj terzino destro. Pronti via e gli ospiti muovono subito lo score: al 2' Verdi imbuca per Milik, pregevole controllo di tacco e siluro di sinistro che non dà scampo a Olsen. Giallorossi chiaramente scossi, la prima occasione arriva dopo il quarto d'ora con la zuccata di Nzonzi di poco fuori bersaglio. La partita si anima. Mertens (in posizione probabilmente irregolare) riceve tutto solo sulla destra, avanza e serve una palla al bacio per Verdi che calcia addosso a Olsen. Perotti non arriva di testa sul cross di Dzeko, Milik si vede cancellare il secondo gol da un fuorigioco di pochi centimetri (bravissimo il guardalinee a cogliere l'istante, il Var conferma). L'Olimpico si spazientisce e sottolinea con sonori fischi i momenti di confusione della Roma. Nei minuti di recupero è invece il Napoli ad andare in confusione: Perotti si libera bene e fa scorrere il pallone sulla fascia, cross con contrasto Nzonzi-Mario Rui (che tocca col braccio), Schick si fionda sul pallone e viene travolto da Maret. Sul dischetto va Perotti e sigla il pari 4' dopo il 45'.Il Napoli si rifà al rientro in campo. Callejon si precipita su un pallone vagante in area e dal fondo crossa basso sottoporta, erroraccio di Olsen che si fa passare il pallone sotto il braccio, Mertens ringrazia e deposita in rete. Al 50' partenopei di nuovo avanti e decisamente in inerzia. Fazio recupera affannosamente su Milik, lanciato nello spazio. Il contropiede buono arriva al 55', con Fabian Ruiz che centra da sinistra per Verdi, controllo e palla in rete. Le brutte notizie per Ancelotti arrivano dall'infortunio di Mertens (da valutare), entra Ounas. Ranieri, invece, toglie Schick e inserisce Zaniolo. Olsen respinge la punizione di Milik. Cristante impegna Meret dal limite, sulla ribattuta Nzonzi si tuffa di testa e prende la traversa (73'). Malcuit per Hysaj e Younes per Verdi le mosse di Ancelotti. E il tedesco di padre libanese lascia subito il segno sulla partita: all'81', su azione d'angolo, il pallone rientra verso l'ex Ajax (tenuto in gioco da un movimento pigro dei difensori) che non supera Olsen al primo tentativo ma è più fortunato al secondo. In campo Kluivert e Under (al rientro dal lungo infortunio), c'è spazio solo per i boati di disapprovazione degli spalti alla prestazione dei giallorossi.I viola (senza Chiesa e Pezzella) vogliono rientrare in corsa per un posto in Europa e partono di gran carriera. Al 7' la sblocca Simeone, servito davanti al portiere da Vitor Hugo (bravo a intercettare il rinvio di Ansaldi). La Fiorentina gestisce bene il vantaggio, pur senza trovare i varchi per il raddoppio. Arriva come un fulmine a ciel sereno il pari granata (34') merito della gran botta di Baselli che finisce proprio sotto la traversa. Gran lavoro per Sirigu che ipnotizza Simeone (servito dallo spunto di Muriel) e chiude lo specchio a Benassi. Nella ripresa Muriel manca di poco il bersaglio. A una ventina di minuti dal termine le squadre accusano la stanchezza e abbassano il ritmo. Nel recupero ancora Sirigu protagonista sul diagonale di Biraghi. I granata si confermano in corsa per un posto in Europa League.Il gol partita arriva al 13' con l'incornata di Vicari sul corner di Kurtic. Ciociari volonterosi ma sfortunati. Palo di Sammarco nel primo tempo e traversa di Ciofani a inizio ripresa. Ci sono anche due ottime parate di Viviano su Pinamonti e Ciofani. Lo 'Stirpe' continua a essere un tabù per il Frosinone, che in casa non ha mai vinto in questo campionato di serie A.