Ultima giornata del girone d'andata Serie A. Il Torino piega 1-0 un caparbio Bologna. La Samp travolge il Brescia, Fiorentina-Spal 1-0 Berenguer decide la gara dell'Olimpico con un gol in apertura. Pezzella fa esultare i viola con una zuccata all'82'. I blucerchiati rimontano la rete iniziale di Chancellor e travolgono le 'rondinelle' 5-1 con Linetty, Jankto, doppietta di Quagliarella e Caprari

Il Torino ha ragione di misura di un caparbio Bologna e supera in un colpo solo Napoli e Milan (anche il Parma, che però giocherà nel 'Monday Night'). La Sampdoria travolge il Brescia (che pure era passato in vantaggio) a 'Marassi', mentre la Fiorentina piega la Spal solo nel finale con una zuccata di Pezzella e torna al successo che mancava da due mesi e mezzo. Così le partite della domenica pomeriggio dell'ultimo turno di andata.Subito avanti i granata (11') con Berenguer servito da Belotti nel cuore dell'area. Felsinei combattivi, Orsolini cerca il pari con uno slalom individuale, Sirigu dice di no. Altra clamorosa occasione per i padroni di casa col colpo a giro di Verdi che si stampa sul palo (39'). Nella ripresa subito un tentativo di Poli, la sua girata è fuori di poco. Poi, su calcio d'angolo, Palacio sale di testa e centra il palo a Sirigu battuto. Errore imperdonabile, invece, quello dell'argentino al 57': controlla a centroarea tutto solo il passaggio di Soriano e tira a lato. Prodigioso Sirigu a due minuti dal traguardo: Dominguez serve Palacio con un pregevole filtrante, l'uscita a valanga del portiere ferma 'El Trenza'. Bologna decisamente superiore nella ripresa, ma non basta a recuperare il gol. I felsinei restano inchiodati a 23 punti, comunque con margine sulla zona pericolosa, Torino al settimo posto.Lampo in avvio degli ospiti che vanno in vantaggio al 12' con la zuccata di Chancellor imbeccato da Torregrossa su azione d'angolo. Il Brescia, però, resta troppo raccolto e i blucerchiati conquistano agevolmente la metacampo offensiva. Jankto sfiora il palo con un destro dal limite, Quagliarella si divora il gol di testa da pochi passi. Al 34' la squadra di Ranieri trova il pari con la stoccata di Linetty, agevolato dalla respinta molle di Mateju. Sorpasso al terzo minuto di recupero della frazione, quando Linetty crossa per Jankto bravo ad appoggiare il piatto in rete. Gara capovolta. Quagliarella di nuovo non trova la porta e sul fronte opposto Balotelli si divora il pari dopo essersi smarcato bene. Al 69' la Samp chiude i conti col rigore di Quagliarella provocato dal tocco di braccio di Mangraviti. Quagliarella sfiora la doppietta qualche minuto dopo: controllo e girata in area, palla di poco alta. Appuntamento col poker rimandato al 77', quando Caprari si proietta sul pallone con cui Jankto scavalca la difesa. Nel recupero (92') c'è spazio per il bis di Quagliarella, che beffa Joronen in pallonetto ben pescato da Jankto. Le 'rondinelle' restano al penultimo posto a 14 punti, la Samp esce dalle secche e sale a quota 19.Partono forte i viola che, però, non danno continuità all'azione. Gol annullato a Boateng (in fuorigioco) al termine di una travolgente azione. Berisha è reattivo sull'iniziativa di Castrovilli. Finale di tempo di marca ospite. Su cross di Murgia, Felipe di testa alza di pochissimo. Nel recupero Strefezza colpisce il palo con un tiro-cross che aveva totalmente ingannato Dragowski. Occasione per Chiesa in apertura di ripresa, palla alta da buona posizione. Esordisce Cutrone, appena arrivato dal Wolverhampton, subentrando a Chiesa. Valoti quasi gela il pubblico del 'Franchi' quando conclude con un pallonetto che si spegne a lato una grande percussione. All'82' Pezzella scaccia la paura con un poderoso stacco di testa su corner. E' il gol che decide la partita e manda i viola a quota 21 al giro di boa. Spal sempre fanalino di coda a 12.