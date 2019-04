La partita che ha chiuso il trentesimo turno, infrasettimanale Serie A. Ilicic illumina la notte di Bergamo, 4-1 al Bologna e l'Atalanta si candida alla Champions Per lo sloveno due gol e un assist (ad Hateboer) nei primi nove minuti. Al quarto d'ora il poker di Zapata. I felsinei vanno a segno con Orsolini nella ripresa. Orobici quinti a un punto dal Milan

L'Atalanta si candida per un posto in Champions e lo fa con un successo autorevole ai danni del Bologna, peraltro rigenerato dalla cura Mihajlovic. Sotto la pioggia intensa dell'Azzurri d'Italia finisce 4-1, con gli orobici che mettono il cappello sul risultato fin dai primi secondi grazie a una prova 'monstre' di Ilicic. Orobici quinti a 51 punti, a una lunghezza dal Milan (e con +3 su Lazio, che però deve recuperare una partita, Torino e Roma). Felsinei terz'ultimi a quota 27 (-1 dall'Empoli). E' il verdetto dellapartita che ha chiuso il turno infrasettimanale (trentesima giornata).Gasperini col classico 3-4-1-2 con Gomez e Ilicic trequartisti intercambiabili e Zapata riferimento offensivo. Mihajlovic con la linea Orsolini-Nagy-Sansone dietro Falcinelli. La partita si riassume nel primo quarto d'ora che ha per protagonista assoluto il n.72 nerazzurro. Si parte infatti al 3', col sinistro a giro di Ilicic dal limite su cui Skorupski non può fare niente. Lo sloveno si ripete al 5' praticamente dalla linea di fondo con un destro che prende la faccia interna del secondo palo e termina in rete. Come se non bastasse, al 9' confeziona l'assist per l'incursione di Hateboer, che infila in diagonale da posizione defilata. Bologna incredulo, che comunque trova la forza di reagire e impegna seriamente Gollini con Krejci e Falcinelli nel corso di un'azione tambureggiante. Ma è solo un lampo nella pioggia che si abbatte (anche in senso metaforico) sull'Azzurri d'Italia. Al quarto d'ora Zapata va via di potenza a Gonzalez e fa poker. La furia dell'Atalanta si placa e il resto del primo tempo scorre via a ritmi più compassati. I felsinei temono di scoprirsi per non rendere ancora più corposa la debacle.Ripresa con Pasalic per Gomez, Gasperini può ruotare gli effettivi. Gollini è attento sull'incursione di Falcinelli, molto meno presente qualche istante dopo (54') quando si fa beffare da una punizione che Orsolini calcia direttamente in porta quasi sulla linea laterale. Un tiro bellissimo che mette il Bologna a referto e riscalda per qualche minuto la gara. L'Atalanta si ricompatta, Barrow sostituisce Ilicic (altro elemento da preservare) ed è subito protagonista di un'ottimo spunto verso Zapata, che fallisce il gol per la prontezza di Skorupski e poi per eccessiva precipitazione. Barrow e Zapata continuano a minacciare l'area felsinea e spengono ogni velleità residua degli ospiti.