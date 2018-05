L'ultimo verdetto del campionato Serie A. In Champions va l'Inter. Lazio 'ribaltata' nel finale, 2-3 Autogol di Perisic, pari di D'Ambrosio, Felipe Anderson riporta avanti i biancocelesti prima dell'intervallo. Nell'ultimo quarto d'ora il pari di Icardi su rigore, seguito dall'espulsione di Lulic. All'81' il gol decisivo di Vecino. La Roma conferma il terzo posto: successo 1-0 sul campo del Sassuolo

Il posto Champions per l'Inter arriva negli ultimi minuti dello scontro diretto contro la Lazio, quando la partita era saldamente nelle mani dei biancocelesti. Nell'ultimo quarto d'ora i nerazzurri capovolgono il 2-1 fin lì maturato e ottengono la vittoria, 3-2, unico esito che gli consegna il quarto posto (parità di punti, 72, ma vantaggio negli scontri diretti). La Lazio paga, a carissimo prezzo, qualche minuto di amnesia. L'anno prossimo giocherà in Europa League.Felipe Anderson alle spalle del recuperato Immobile, dietro ci sono i cinque centrocampisti con Marusic e Lulic cursori. Inzaghi, inoltre, dà fiducia a De Vrij che ha passato una settimana di polemiche per il suo passaggio proprio in nerazzurro. Tribuna per Parolo e Luis Alberto, infortunati. Spalletti col solito 4-2-3-1, con Candreva, Rafinha e Perisic dietro Icardi. In mediana Vecino e Brozovic. La Lazio dimostra subito di non giocare per il pari, che pure le sarebbe sufficiente. Luiz Felipe spara alto da due passi dopo un'azione d'angolo. Handanovic alza in corner una zuccata di Milinkovic-Savic. Al 9' biancocelesti avanti in modo rocambolesco: tiraccio di Marusic e deviazione, di faccia, di Perisic che spiazza Handanovic. Inter poco convinta, Icardi non la aiuta. Sull'assist di Cancelo, il n.9 sbaglia tutto solo davanti al portiere. Al 25' il palo ferma il perfetto calcio di punizione di Milinkovic-Savic. Con la porta di Handanovic che ancora trema, l'Inter raggiunge il pari in una delle rare sortite. Al 29' corner di Brozovic, Strakosha non è preciso sul tocco di petto di D'Ambrosio che poi ribadisce in rete travolgendo il portiere. Rocchi afferma il gol fra le proteste dei padroni di casa. L'Inter avrebbe bisogno di vincere, ma non dà continuità all'azione. La Lazio invece è sempre pronta a pungere. E al 41' trova il protagonista in Felipe Anderson. Il brasiliano fa partire il contropiede al limite della sua area di rigore, quindi si presenta settanta metri più avanti a ricevere l'imbucata di Lulic e a fulminare di giustezza Handanovic.La ripresa comincia con la Lazio che fa possesso palla senza che l'Inter riesca a imporsi. Perisic prova di testa, contrastato da Radu, Strakosha blocca. Il portiere vince il duello col croato anche qualche istante dopo, quando lo anticipa sul lancio di Brozovic. Spalletti si gioca la carta Eder, gli fa posto Candreva. Ma l'Inter continua a non ritrovarsi. Felipe Anderson conclude sull'esterno della rete un contropiede. Dentro anche Karamoh, esce Rafinha. Al 71' il Var evita una topica clamorosa a Rocchi, che aveva visto un fallo di mano di Milinkovic-Savic sugli sviluppi di un corner per l'Inter: il videoassistente 'scagiona' il serbo. Sostituzioni anche per Inzaghi: Lukaku e Bastos al posto di Immobile e Radu. Sembra una partita congelata, ma in tre minuti cambia tutto. Al 78' arriva il rigore per l'Inter causato da un intervento scomposto di De Vrij su Icardi, che trasforma freddamente. Subito dpo c'è la seconda ammonizione a Lulic per un fallo da dietro su Brozovic. L'Inter ha dieci minuti per provare a vincere, ne basta uno. All'81' corner di Brozovic e stacco di Vecino nell'area piccola per il gol che vale la Champions. Nani per De Vrij è la mossa della disperazione di Inzaghi. Che non paga.Nella serata dell'ultima di campionato c'è anche il successo della Roma 1-0 sul campo del Sassuolo. Decide un'autorete del portiere Pegolo su un cross di Manolas. Schick si fa apprezzare, ma non trova il gol. Dzeko, per una volta, non è spietato sottoporta. I giallorossi chiudono il campionato al terzo posto.