Il turno infrasettimanale Serie A. Juve e Napoli non si fermano. La Roma dà quattro calci alla crisi, la Lazio passa a Udine

Nessuna sorpresa nel turno infrasettimanale, sesta giornata del campionato, che in testa dà i verdetti attesi e fa tirare un grosso respiro di sollievo alla Roma.In vetta non soffrono Juventus e Napoli, che si presentano allo scontro diretto di Torino di sabato rispettivamente come capolista a punteggio pieno e diretta inseguitrice a 3 punti. I bianconeri stendono 2-0 il bologna allo Stadium sbrigando la pratica in poco più di un quarto d'ora. All'11' si rivede Dybala (buona partita nel complesso) che apre e chiude in acrobazia l'azione del vantaggio juventino. Al 16' bel gol di Matuidi, pronto a intervenire su un tiro infelice di Ronaldo. Per il resto della partita sostanziale controllo della Juventus (che ha amministrato saggiamente la partenza sprint), con i felsinei mai veramente pericolosi per l'esordiente Perin. Allegri, per l'occasione, ha rispolverato il 3-5-2 (Barzagli-Bonucci-Benatia). Ancelotti, invece, supera l'esame Parma al San Paolo con un rotondo 3-0 proponendo un 4-4-2 ad assetto variabile. Insigne ruota attorno a Milik, Zielinski e Fabian Ruiz larghi. Al 4' gara in discesa per i partenopei grazie al quinto gol in campionato di Isigne, che appoggia in rete l'omaggio di Milik. Nel secondo tempo il polacco si prende il palcoscenico con una doppietta in apertura e chiusura di sipario: al 47' gran sinistro dal limite su imbeccata di Insigne; all'84' sfrutta la libertà concessa dalla difesa emiliana sul cross di Verdi.Vittorie anche per le due romane alla vigilia del derby (sabato alle 15). Fa rumore il 4-0 della Roma al Frosinone che tranquillizza l'ambiente giallorosso reduce dai recenti rovesci e in ritiro da Trigoria da domenica. La partita dell'Olimpico la sblocca subito (2') Under con una travolgente azione. Raddoppio al 28' di Pastore con un colpo di tacco fotocopia del gol all'Atalanta (a quanto pare in Italia l'argentino segna solo così). Tris già al 35' con El Shaarawy che capitalizza a porta vuota il lavoro di Under. Nel finale (87') fa centro Kolarov. Per Di Francesco quattro calci alla crisi prima di affrontare una Lazio al quarto successo di fila (dopo i due ko d'inizio campionato). La squadra di Simone Inzaghi ha vita parecchio complicata in Friuli, dove passa 2-1 sull'Udinese. Turnover e ritmi blandi, con i gol che arrivano nella ripresa. Uno-due capitolino con Acerbi (61') e Correa (66'). Udinese spesso pericolosa, la rete arriva all'80' con l'acrobazia di Nuitinck. Finale incandescete (7 gialli, 5 per i biancocelesti, negli ultimi 9' più 6' di recupero), il risultato resiste.Il Genoa procede a gonfie vele spinto dai gol del sempre più sorprendente Piatek (sei reti, capocannoniere della serie A). Il 2-0 di Marassi sul Chievo lo siglano il polacco al 42' con una rasoiata e Pandev al 54' con un colpo di biliardo dal limite. Doppio 0-0 in Atalanta-Torino e Cagliari-Sampdoria. Alla 'Sardegna Arena' i blucerchiati buttano via i 3 punti al 92', quando Kowniacki si fa intuire e parare da Cragno un rigore concesso per fallo di Andreolli su Defrel.Dopo l'anticipo fra Inter e Fiorentina (vittoria 2-1 dei nerazzurri), la giornata si chiude giovedì con Spal-Sassuolo ed Empoli-Milan.